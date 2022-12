Dívida mundial caiu para 247% do PIB em 2021, o maior recuo anual dos últimos 70 anos

A dívida mundial caiu para 247% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, em comparação com o ano anterior, o rácio da dívida mundial encolheu 10 pontos percentuais em relação ao PIB, o que faz deste o maior recuo anual dos últimos 70 anos, segundo os dados divulgados recentemente pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

A maior queda anual no rácio da dívida mundial, considerando os stocks de dívida pública e dívida privada não-financeira (das famílias e empresas), deu-se nas economias avançadas. Nessas, a dívida pública e privada caiu em média 10 pontos percentuais no ano passado, para 292% do PIB. No caso da dívida das famílias, houve um recuo de 2 pontos percentuais do PIB face ao ano anterior.

Já nos mercados emergentes, o rácio da dívida reduziu-se sete pontos percentuais para 192% do PIB e o resultado só não foi melhor devido à China que viu a sua dívida (sobretudo dívida privada) aumentar de forma significativa em 2021. Excluindo a China, a dívida dos países emergentes recuou para 130% do PIB no ano passado.

Apesar de o rácio de endividamento ter caído em 2021, a dívida mundial fixou-se em 235 biliões de dólares em 2021, atingindo um novo máximo histórico.

Ainda assim, a queda anual no rácio da dívida mundial correspondeu apenas a um terço do aumento registado no ano anterior, quando o rácio do endividamento global subiu 29 pontos percentuais, para 256% da riqueza produzida a nível mundial (226 biliões USD).

Em contrapartida, os países com baixos rendimentos viram a sua dívida pública e privada aumentar para 88% do PIB em 2021.