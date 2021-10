Dívida dos países pobres subiu 12%, para recorde de 860 mil milhões USD em2020

O Banco Mundial alertou esta segunda-feira que a dívida dos países de baixo rendimento aumentou 12%, atingindo o recorde de 860 mil milhões USD no ano passado devido às consequências da pandemia.

“Os governos em todo o mundo responderam à pandemia da COVID-19 com pacotes massivos de estímulos orçamentais, monetários e financeiros, acomodar o impacto da pandemia nos países mais pobres e vulneráveis está a colocá-los num caminho para a recuperação, mas a dívida resultante nos países de baixo rendimento subiu 12% para um recorde de 860 mil milhões USD, lê-se num novo relatório do Banco Mundial.

Divulgado na semana em que começam os Encontros Anuais do banco e do Fundo Monetário Internacional, o relatório com as mais recentes estatísticas aponta que “mesmo antes da pandemia muitos países de baixo e médio rendimento estavam numa posição vulnerável, com um abrandamento do crescimento económico e a dívida pública e externa em níveis elevados”.

O volume de dívida externa destes países de rendimento baixo e médio aumentou 5,3% em 2020 para 8,7 biliões USD.

“Precisamos de uma abordagem abrangente ao problema da dívida, incluindo a redução da dívida, reestruturações mais rápidas e uma transparência melhorada”, disse o presidente do banco, David Malpass, citado no comunicado, no qual acrescentou que“níveis sustentáveis de dívida são vitais para a recuperação económica e para a redução da pobreza”.

A pandemia de COVID-19, além de todos os efeitos sanitários, originou uma degradação nos indicadores sobre a dívida pública, que o Banco Mundial diz ter um “impacto global em todas as regiões”, mas com particular gravidade nos países de baixo e médio rendimento, onde se incluem todos os países lusófonos africanos, e Timor-Leste.