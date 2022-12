Directora-geral SNCP aponta objectivos para os próximos 5 anos

O Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP) registou 5 mil 723 procedimentos de contratação no quinquénio 2018 – 2022, disse a directora-geral do organismo adstrito ao Ministério das Finanças, Lígia Vunge, no seminário alusivo ao 12º aniversário de implementação daquele ente público, realizado recentemente em Luanda.

Em média, continuou Lígia Vunge, foram registados mil 145 procedimentos contratuais no último quinquénio. Mas, “há anos em que este número é ligeiramente mais baixo por razões próprias da dinâmica do mercado.

A directora-geral do SNCP assegurou que dos três grupos contratantes (departamentos ministeriais, governos provinciais e outros órgãos públicos), o primeiro foi a entidade pública que mais contratou nestes cinco anos; um total de 2 mil 586 procedimentos.

“Ao nível dos objectos, destacamos as aquisições de serviços, seguida das empreitadas de obras públicas”, disse Lígia Vunge que mais adiante afirmou ser o concurso público a tipologia de contratação pública (das seis reconhecidas por lei) mais utilizada durante o período económico prestes a terminar.

A contratação simplificada e o concurso limitado por convite foram as duas outras tipologias mais utilizadas neste quinquénio, depois do concurso público, conforme as declarações da responsável máxima do SNCP, no seminário intitulado “Contratação Pública e a sua Importância para a Economia do País”.

Quanto aos valores de compras, as empreitadas de obras públicas são os objectos com maior volume, pelo menos 2 biliões de Kwanzas em cinco anos. “Seguida das aquisições de serviços” cujo montante é muito aproximado a 2 biliões Kz.

As compras, no âmbito do concurso público, segundo a número um da contratação pública no País, ficaram avaliadas em 281,74 mil milhões Kz, ao passo que à luz da contratação simplificada mil 599 milhões Kz.

“Quando falamos de contratação pública e despesas sujeitas à contratação pública, estamos a nos referir a compra de bens, serviços e empreitadas. Portanto, não estão incluídas as despesas com salários e de pagamentos de juros. São despesas para a satisfação das necessidades colectivas”, explicou.

Lígia Vunge indicou ainda os objectivos que o SNCP se propôs cumprir. “Assegurar o cumprimento da legislação em vigor; zelar pela boa gestão dos recursos financeiros públicos; promover a cultura de boas práticas nas compras públicas, assim como actuar preventivamente para mitigar irregularidades”.