Director Adjunto do IRDP defende instalação de gás canalizado

O director-adjunto do Instituto Regulador Derivados de Petróleo (IRDP), António Feijó, defende a instalação de redes de gás canalizado em novos projectos residenciais, principalmente nos centros urbanos.

António Feijó que falou à imprensa, no fim do workshop sobre “Gás Canalizado em Angola”, realizado em Luanda, a 26 de Outubro de 2021, disse existirem empreendimentos que possuem rede de gás canalizado, mas o mercado precisa de ser alargado para que se tenha empresas inspectoras e construtoras a trabalhar no sentido de se instalar as infra-estruturas necessárias.