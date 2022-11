Direcção do FMI aprova primeira revisão ao programa financeiro de Moçambique

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou esta terça-feira a aprovação da primeira revisão do programa de ajustamento financeiro de Moçambique, que permite o desembolso de quase 60 milhões USD, considerando que as metas foram cumpridas, noticiou o Observador.

“Os critérios de desempenho do programa, metas indicativas e valores de referência estruturais, no final de Junho de 2022, foram cumpridos; a perspectiva de política monetária e o aperto proactivo desde início de 2021 são apropriados para lidar com a previsível subida da inflação“, escreve o FMI na nota que dá conta da aprovação, pelo conselho de administração, da primeira revisão da Linha de Crédito Ampliada (ECF, na sigla em inglês).

A aprovação da primeira revisão ao programa de três anos, aprovado em Maio deste ano, representa um desembolso imediato de 59,2 milhões USD, do total de 456 milhões USD incluídos no programa de ajustamento financeiro, do qual Moçambique já recebeu cerca de 150 milhões USD.

“O crescimento deverá aumentar em 2022, com o fortalecimento da recuperação económica, apesar do ambiente económico internacional em degradação e o aumento dos preços das matérias-primas, reflectindo uma campanha de vacinação robusta e o levantamento total das restrições contra a COVID-19 em Julho de 2022″, aponta-se ainda no comunicado.

Entre os principais riscos ao cumprimento dos objectivos do programa, o FMI salienta a subida dos preços, que já levou a inflação para dois dígitos, a agitação social, a actividade terrorista no norte do país e os desastres naturais, que são, ainda assim, compensados com o fortalecimento da recuperação económica, as fortes perspectivas de procura de gás natural liquefeito e a possibilidade de um crescimento acima do esperado nos outros sectores da economia a médio prazo.