Diamantino Azevedo sobre o corte da OPEP: “Nove meses é melhor”

Questionado se entre cinco e nove meses qual a era o melhor prazo para a extensão do corte, o dirigente respondeu: “Nove meses é melhor”.

A reunião de Dezembro de 2018 ditou cortes na produção do crude para 1.200 mil barris de petróleo por dia assumindo a OPEP (11) o corte global de 800 mil por dia e os não OPEP os restantes 400 mil.

Diamantino Azevedo participa da 15ª do Reunião do Comité Misto de Acompanhamento Ministerial (JMMC). O ministro ao falar com a imprensa, segundo Angop, afirmou que apoia a extensão do prazo de término do corte na produção de petróleo para nove meses em detrimento de cinco.