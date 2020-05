Diamantes facturam 10,5 mil milhões Kz

A produção de 2,11 milhões de quilate de diamantes, nos meses de Janeiro a Março, resultaram na arrecadação de 10.577 milhões Kz em impostos.

Em Royalty, de acordo com dados da AGT, foram colectados 4.117 milhões Kz, enquanto que a maior fatia de 6.459 milhões vieram do Imposto Industrial.

Os valores de compra, em dólares, totalizaram 289,9 milhões de dólares, tendo preço oscilado, no período, entre 214,32 e 1.197,43 dólares.

A receita bruta da produção do sector diamantífero angolano, em 2019, atingiu o valor de 1.263 milhões USD, representando um aumento de 10%, de que resultou uma receita adicional de 34,7 milhões em relação a 2018.

Recentemente, a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, anunciou a decisão do Governo de reduzir as previsões de receitas com o sector, em 2020, com a baixa do preço de referência de 162 para 100 USD pelo quilate.