Diamantes cumprem 72,1% das metas do PDN 2018-2022

O sector diamantífero nacional alcançou, até final de Outubro deste ano, 72,1% da meta prevista no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022), ao concretizar uma produção de 6,5 milhões de quilates dos pouco mais de 9,2 milhões estimados, informou o secretário de Estado para os Recursos Minerais.

Jânio da Rosa Correia Victor disse que o País detém das maiores reservas mundiais de diamantes, posição que a coloca como num contra ciclo em relação aos demais países produtores que, neste momento, estão a encerrar empresas e projectos, enquanto Angola procura por investidores para futuras concessões.

Segundo ainda o secretário de Estado para os Recursos Minerais, prova da atractividade do sector diamantífero nacional está no facto de contra uma única empresa multinacional, presente no País até 2018, já estão agora em operações mais outras duas, designadamente a Rio Tinto (empresa Anglo-australiana e a segunda maior mineradora do mundo) e a Anglo American (Reino Unido).

Outra "boa nova” avançada por Jânio da Rosa Correia Victor é de que as conversações para a entrada no país da Multinacional De Beers está em situação muito avançada, garantindo que em breve tal entrada em operações deverá ocorrer.