Diamantes angolanos atraem investimentos

A reforma na legislação e nas infra-estruturas do sector diamantífero angolano constituem os principais motivos de atracção de novos investimentos, bem como despertam o interesse de vários empresários internacionais ligados ao ramo em apostarem no mercado nacional.

Esta garantia foi dada, ontem, pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, à margem do Fórum para Captação de Investimentos para o Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, que acontece no Dubai.

O evento, que contou com a presença de mais de 100 empresários que actuam no sector diamantífero, Diamantino Azevedo disse, igualmente, que além de mostrarem interesse em investir no País, outros solicitaram esclarecimentos sobre a realidade actual do ramo, facto, que serviu, segundo referiu, para a tomada de decisão da parte destes em apostar fortemente no mercado angolano.

Satisfeito com o resultado do Fórum, sobretudo na interacção com os participantes, o Ministro reconheceu que a demonstração de interesse em investir no País é importante para Angola, tendo em conta os objectivos traçados pelo sector, que pretende atingir a nível da lapidação, marcos positivos.

“Estamos no bom caminho! Até à presente data, o que programamos para ser alcançado é visível. Temos agora fábricas instaladas, outras em execução. Estamos esperançosos que alguns empresários se instalem, oportunamente, no Pólo Industrial de Saurimo”, frisou.