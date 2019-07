Dez anos de expansão não garantem imunidade à economia dos EUA

Entre os especialistas consultados pelo Jornal Económico, há quem considere que já se vêem sinais de uma possível recessão da maior economia mundial. Mário Carvalho Fernandes, director de investimentos do Banco Carregosa, alertou que “em Junho [de 2019], a curva de rendimentos esteve invertida durante todos os dias do mês, o que indicia uma probabilidade de recessão a 12 meses de cerca de 30%, segundo o modelo da Reserva Federal de Nova Iorque”.

O director do Banco Carregosa recordou que a “inversão da curva de rendimentos previu correctamente todas as recessões da economia norte-americana desde 1950, e apenas emitiu um falso alarme, em 1967”. E reforçou: “esta inversão tende a ocorrer com vários meses de antecedência face ao início da recessão”.

Numa economia cada vez mais globalizada, os perigos para o crescimento económico dos EUA não são apenas internos. “O que pode levar ao fim de mais um ciclo económico seria mais uma crise financeira provocada por uma subida das taxas de juro a nível mundial”, argumentou Pedro Amorim, analista da corretora Infinox.

Algo que pode vir tornar-se preocupante porque “o endividamento mundial bateu novos recordes” e, neste sentido, “qualquer subida de taxas de juro significa um aumento galopante dos encargos financeiros das empresas o que fazem os resultados deteriorarem-se”, realçou.

Além disso, apesar do ‘déjà vu’ de novas tréguas comerciais entre os EUA e a China, anunciadas na última cimeira do G20, que se realizou no Japão, “um reacender das tensões comerciais entre os dois gigantes pode levar à queda das bolsas”, frisou Carla Santos Maia, sales team leader da corretora XTB. Isto porque “a guerra comercial tem sido a justificação apontada para o abrandamento global da economia”, lembrou.

No entanto, há um homem que terá todos os incentivos para empurrar cada vez mais no tempo o fim do ciclo de expansão da economia norte-americana. Em 2020, ano de eleições presidenciais nos EUA, “Trump tudo fará para impedir uma recessão (...) e tem algumas armas ao seu dispor na frente orçamental”, salientou Filipe Garcia, economista e presidente da IMF – Informação de Mercados Financeiros. “Portanto, numa previsão arrojada, diria que a expansão pode durar até, pelo menos, 2021”, antecipou.