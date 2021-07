“Deve existir uma correlação entre Fintech e a economia real e o seu desenvolvimento deveriam ser uma prioridade”

Como analisa a evolução dos países da região dos PALOP, e particularmente Angola, em termos de inovação, empreendedorismo e transformação digital?

Acho que o potencial a nível de infra-estrutura e também a nível dos serviços de inovação em geral, é particularmente interessante. Nos países dos PALOP eu conheço melhor Moçambique, mas estou mesmo muito contente de agora ficar mais perto do ecossistema angolano também.

Creio que há coisas que têm em comum, o facto de terem essa cultura e essa proximidade de idioma, mas também é um facto de que o enfoque está bastante perto da inovação, especialmente no tema da inclusão financeira. É claro que a ideia é que a inclusão financeira será uma etapa muito importante mesmo para todo o processo de digitalização, e para poder depois progredir para serviços de crédito, de microcrédito e de utilização de dados.

Que desafios há por superar para que esses países (com destaque para Angola) tenham em pleno funcionamento fintechs a apoiar o sistema financeiro de forma eficiente?

Acho que os desafios mais importantes são 3: O desafio de regulação, o desafio de investimento e o desafio da mentalidade empreendedora a nível do ecossistema.

Na parte da regulação, acho que já os bancos centrais já se ocupam a pensar nisso, no sentido em que eu observo este tipo de palestras e de eventos (em que eu próprio já participei), e isto também é um sinal importante de que o ecossistema está a despertar.

Na parte dos investimentos, esse é talvez o obstáculo mais importante, porque há um gap importante em todos os níveis de rondas, seja do series A. Aqui a oportunidade relaciona-se com a escolha inteligente de empresas que podem contribuir e oferecer valor, enfatizando a colaboração: por vezes uma startup poderá ser muito pequena para ser financiada sozinha, mas há exemplos especialmente na inclusão financeira e em serviços financeiros em geral, onde apostar na colaboração entre empresas diferentes, pode ser bastante mais benéfico.

No último desafio, a mentalidade empreendedora, a ideia é que existem instrumentos que o ecossistema deveria adquirir e implementar para educar os empreendedores, e não fazer os erros mais comuns, quando se fala de finanças e do início de uma empresa – aqui eu poderia referir a Timepledge.org, que é uma iniciativa que criámos para introduzir tópicos de soft skills, e iniciar o diálogo com empreendedores – visto apercebermo-nos de que há uma necessidade fulcral ao nível da educação básica de empreendedorismo.

Este é um desafio que deve ficar a cargo da criação de políticas públicas (mais específicas do sector financeiro)? Como os Governos e os privados podem cooperar?

Qualquer ecossistema saudável possui, no mínimo, 5 pilares, nomeadamente: as entidades reguladoras, os investidores, as start-ups, as plataformas tecnológicas e por último a academia.

Considero que nenhum agente tem obrigatoriedade de garantir o funcionamento do ecossistema, ou seja, o seu equilíbrio deve ser garantido através de uma colaboração activa e funcional.

Inclusive, na Finanças DR FTS GROUP já participámos em vários projectos para garantir bons resultados e alcançar os objectivos pretendidos (Nigéria, Egipto, etc.).

Existem diferentes maneiras de colaborar, entre o sector publico e o privado, e a inspiração pode vir de ecossistemas existentes trazendo as Best Practices para Angola.

Como este processo pode ajudar a reduzir o elevado nível de informalidade de economias emergentes, como é o caso da economia angolana?

A digitalização da economia, de forma a garantir a formalidade dos sistemas financeiros em economias emergentes, é um desafio presente no processo de inclusão financeira. Através de uma migração dos métodos de pagamento, para uma economia mais digitalizada e com bases para evoluir do ponto de vista tecnológico, será possível garantir mais informação em relação aos usuários e, gradualmente, desenvolver uma economia de empréstimos e de créditos com acesso a micro capital.

Para tal, deve existir uma correlação entre Fintech e a economia real e o seu desenvolvimento deveriam ser uma prioridade.

Existe algum perfil que um gestor/empreendedor de uma Fintech deve ter necessariamente?

É complicado definir um perfil como essencial, existem várias qualidades importantes que se irão assumir como imperativas.