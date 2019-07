Deutsche Bank anuncia reestruturação

O grupo alemão tem vindo a levar a cabo um processo de reestruturação com cortes de custos, em que se inclui a redução de pessoal e já cortou milhares de postos de trabalho desde 2015.

Segundo refere, o Deutsche Bank espera assumir encargos no valor de cerca de três mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano e prevê um prejuízo líquido de 2,8 mil milhões de euros no final de 2019.

O Deutsche Bank explica ainda que a reestruturação visa restaurar a rentabilidade e melhorar o retorno dos accionistas.

A reestruturação vai custar 7,4 mil milhões de euros e prevê também que o grupo descarte a sua unidade de vendas e negociação de ações como parte de um plano para sair de actividades de banco de investimento mais voláteis, informa o banco.