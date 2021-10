Desvalorização cambial afecta seguradoras

A desvalorização cambial teve um impacto negativo no sector segurador, sobretudo nas contas finais, disse o presidente do Conselho de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), Elmer Serrão, na abertura do segundo ciclo de webinars da MG Advogados que decorre na capital do País (Luanda).

Em 2020, segundo Elmer Serrão, o sector arrecadou pelo menos de 41 mil milhões de Kwanzas (Kz), em relação a 2019. Mas, face à desvalorização cambial verificou-se em dólar uma redução na subscrição de quase 39 milhões USD.

O PCA da ARSEG também informou que durante o primeiro semestre de 2021 foram registadas 428 reclamações, das quais 386 são do mercado de seguros e 42 do fundo de pensões.

Apesar do acréscimo de reclamações, afirma Elmer Serrão, nota-se um aumento da consciência dos direitos por parte dos pensionistas e beneficiários, fruto das acções que a ARSEG tem levado a cabo no âmbito do programa de comunicação e educação financeira.

“Temos uma estrutura de mercado cujo leque de operadores engloba 23 seguradoras, 1230 mediadores de seguros, 36 fundo de pensões, oito entidades gestoras de fundo e pensões, compostas por quatro sociedades gestoras e igual número seguradoras”.