Despesas em derivados atingiram 233 milhões USD em 2019

Angola desembolsou 115,73 mil milhões kz (equivalente 233 milhões USD) com a importação de derivados de combustíveis em 2019, de acordo com os dados do Instituto Regulador de Derivados de Petróleos, IRDP.

Segundo o relatório do IVº trimestre de 2019, daquela instituição o gasóleo representa a maior despesa em importação com valor aproximado de 59 mil milhões kz (119 milhões USD). Já com a gasolina gastou-se um total de 94 milhões USD correspondendo a 47 mil milhões kz e com o gasóleo marine foram desembolsados nove mil milhões kz (19 milhões USD).

Em termos de quantidade de importação de derivados de petróleo, no IVº trimestre de 2019 a atenção recaí para a gasolina com 59,22% correspondendo a uma quantidade de 341 271 Toneladas Métricas (TM), seguido pelo gasóleo com 201 980 TM perfazendo 35,05%, a terceira maior importação foi o gasóleo marine com 32 999 TM com 5,73% num total de 576 250 TM importadas no IVº trimestre onde não registou nenhuma importação Jet A1.

A Sonangol Distribuidora situa-se como a maior importadora de combustível em 2019 com uma quota de 67,04%, seguido pela Pumangol, Sonangalp e a Sonaci com 20,42%, 3,61% e 8,93% respectivamente.

Segundo o IRDP nos últimos quatro anos foram autorizadas cerca de seis mil importações de lubrificantes. De Janeiro a Junho deste ano 752 importações foram feitas. Relativamente no ano de 2018 foram importadas cerca de 1843 lubrificantes; 1557 e 1824 foram os números registados em 2019 e 2020 respectivamente.

Até ao fecho desta edição o Instituto Regulador Derivados de Petróleo não divulgou o relatório sobre combustíveis de 2020.