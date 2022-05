Desenvolvimento dos caminhos-de-ferro passa pela privatização

O desenvolvimento económico dos caminhos-de-ferro em Angola passa pela privatização dos serviços, face ao programa de reabilitação e modernização do sector, iniciado em 2006, considerou, esta quinta-feira, em Luanda, o economista Ottoniel de Almeida Manuel.

Falando no lançamento da sua primeira obra literária, “O Planeamento Estratégico Como Factor de Sucesso dos Caminhos de Ferro de Angola”, sublinhou que depois dos avultados investimentos feitos pelo Estado no sector ferroviário, torna-se crucial permitir a entrada de privados para dinamizar e alavancar a produção.

Ottoniel Manuel, em declarações ao Jornal de Angola, informou que o seu pensamento não é isolado, pois, associa-se ao projecto do Estado angolano já em curso, com o lançamento, no ano de 2021, o concurso público internacional para a concessão do corredor do Lobito, integrado no Caminho de Ferro de Benguela (CFB).

“Por essa razão, nesta obra literária de pendor técnico, académico e científico consta essa análise, trazendo uma comparação com aquilo que já aconteceu em outros países da África Austral”, referiu o especialista.

O também administrador Técnico dos CFB disse que a privatização dos serviços ferroviários se impõe cada vez mais, sendo que actualmente a contribuição do sector no PIB é ainda incipiente e este quadro actual só irá conhecer mudança com a aceleração da actividade, com a inclusão dos privados.