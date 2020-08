Desenvolvimento da indústria nacional estimado em 61,3 mil milhões kz

O Plano de Desenvolvimento Industrial de Angola (PDIA 2022) está estimado em 61,3 mil milhões kz, dos quais 72% correspondem às despesas de investimento público (DIP), sendo o remanescente alocado para as despesas de apoio ao desenvolvimento (DAD), segundo o relatório do mistério da indústria.

“Este orçamento compreende as despesas directamente dependentes do Ministério da Indústria (incluindo as de gestão, comunicação e avaliação final do plano), não considerando as que são da responsabilidade de outras entidades, lê-se no relatório.

O PDIA 2022 pretende fomentar o desenvolvimento da Indústria Transformadora, de forma competitiva e sustentável, através de quatro eixos de intervenção.

O primeiro tem quer ver com o quadro legal, regulamentar e institucional propício ao desenvolvimento da indústria transformadora, em seguida, o capital humano mais qualificado e ajustado às necessidades das empresas industriais. Segue-se as infra-estruturas de localização industrial mais atractivas e funcionais e por último o tecido industrial mais dinâmico, inovador e competitivo.

Para 2020, o projecto conta com um orçado estimado em 3,97 mil milhões kz, onde o capital humano representa 7%, o quadro legal 24% e as infra-estruturas cerca 45% do tal das despesas do ano.

Em 2021 o orçamento ascende os 49,2 mil milhões kz, dos quais, cerca de 86% será alocado às infra-estruturas de localização industrial, 9% para o tecido industrial e apenas 1% para o capital humano.

Para 2022, o programa foi orçado cerca de 8 mil milhões kz, onde o tecido industrial representa cerca de 68% e as infra-estruturas de localização industrial 4%.

Em termos de localização industrial e infra-estrutural, o PDIA apresenta os Pólos de Desenvolvimento Industrial (PDI), os Parques Industriais Rurais (PIR) e as Zonas Económicas Especiais (ZEE) como a concentração de infra-estruturas, serviços e interacções adequadas às necessidades das organizações. No entanto, esses espaços estão orientados de acordo as prioridades do ministério.

De acordo o relatório, actualmente, existem dois PDI em funcionamento pleno.

Trata-se do Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana (Luanda), o maior e mais antigo do País, que tem uma área infra-estruturável de 2.700 ha e conta com cerca de 350 empresas actualmente em laboração.

O outro é o Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela (Benguela), que tem uma área total infra-estruturável de aproximadamente 1.000 ha (com possibilidade de expansão) e conta com cerca de 90 empresas instaladas.

Considera-se, ainda, incluído neste grupo o PDI de Fútila (Cabinda), cujas obras estiveram paralisadas durante um longo período, mas para o qual foi recentemente nomeada uma nova Comissão Instaladora com a missão principal de redinamizar as obras e concluir a primeira fase de infra-estruturação do Polo, correspondente a uma área de 112 ha.

Estão previstos ainda, PDI em todas as províncias do País.

Com o objectivo de promover a pequena indústria rural a nível nacional através do fomento de micro-empresas industriais nos municípios e comunas, estão actualmente em funcionamento três PIR, localizados em Cacuso (Malanje), Tomboco (Zaire) e Canjala (Benguela).

Encontra-se ainda três outros em construção em Quibaxe (Bengo), Calenga (Huambo) e Maquela do Zombo (Uíge) e mais quatro em carteira no Andulo (Bié), em Cachiungo (Huambo), em WakuCkungo (Cuanza Sul) e em Dala (Lunda Sul).