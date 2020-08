Desemprego no País aumenta 0,7 % em plena pandemia da COVID-19

Em Angola, o desemprego não foi incólume à COVID-19 com uma taxa de 0,7% no segundo trimestre de 2020, face ao trimestre anterior, sendo que o número de jovens dos 15 a 24 anos que deixou de trabalhar aumentou em 574,9 mil, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, a taxa de desemprego na população com 15 ou mais anos foi estimada em 32,7%, no segundo semestre de 2020, sendo 35,1% para as mulheres e 30,0% para os homens.

Entre os jovens com 15-24 anos a taxa de desemprego situou-se em 50,8%, não apresentando diferenças significativas entre as mulheres 51,0% e os homens 50,5%.

Num documento, o INE, refere que a taxa de desemprego na área urbana é de 46,6% três vezes superior à da rural de 14,7%, com uma diferença de 31,9 pontos percentuais.

Variação trimestral

De acordo com o Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), referente ao segundo trimestre de 2020, a população desempregada aumentou em 0,05% comparativamente ao primeiro trimestre de 2020, correspondendo a um aumento de 2,2 pessoas. A taxa de desemprego da população com 15 ou mais anos aumentou em 0,7 pontos percentuais. Para os jovens com 15-24 anos, a taxa de desemprego foi de 50,8% um valor inferior em 7,0 pontos percentuais ao trimestre precedente.

Variação homóloga

A taxa de desemprego no 2º trimestre de 2020, aumentou em 4,0% em relação ao trimestre homólogo de 2019. A diferença entre os homens 30,0% foi inferior a das mulheres 35,1% em 5,1 pontos percentuais.

Em relação ao trimestre homólogo, tanto nas mulheres como nos homens verificou-se um aumento de 5,2 e 2,6 pontos percentuais. A taxa de desemprego dos jovens (15-24 anos) foi de 50,8%, um valor inferior em 1,8 pontos percentuais em relação ao trimestre homólogo.

Relactivamente a população inactiva com mais de 15 anos, foi estimada em cerca de 2 milhões de pessoas, dos quais 930,4 mil representando 12,0% são homens e cerca de 1 milhão que representa 12,8% são mulheres.

Neste contexto a taxa de inactividade da população com mais de 15 anos foi de 12,5%, sendo cerca de 5 vezes mais elevada na área urbana 18,1% que na rural 3,8%.

A taxa de inactividade apresenta os valores mais elevados no grupo etário dos jovens em referência representando 24,9% (grupo em que muitos jovens são ainda estudantes) e no grupo etário da população com mais 65 anos de idade com 13,6% (grupo de idade em que muitas pessoas se encontram reformadas e outras sem condições físicas para trabalhar devido a idade avançada).

Relactivamente a participação na força de trabalho para o segundo trimestre do corrente ano verificou-se uma variação de 7,9 pontos percentuais se comparado com o primeiro trimestre do referido ano.

A população inactiva no País neste segundo trimestre é estimada pelo INE em 2 milhões verificando-se um aumento em cerca de 257 mil pessoas, correspondendo a 1,6 % comparativamente ao primeiro trimestre de 2020.