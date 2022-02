Desemprego aumenta 7,5% no último trimestre de 2021

A taxa de desemprego em Angola aumentou 7,5% no último trimestre de 2021, em termos homólogos, e caiu 3,5% face ao trimestre anterior, fixando-se nos 32,9%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) .

De acordo com a Folha de Informação Rápida (FIR) do Inquérito ao Emprego em Angola, referente aos últimos três meses de 2021, nesse período foram registados mais de 5,3 milhões de desempregados, correspondentes a uma variação homóloga de 12,7%.

A FIR refere que a população economicamente activa nos últimos três meses de 2021 era de 16,2 milhões de pessoas, a população empregada de 10,8 milhões, a população desempregada de 5,3 milhões e a população com emprego informal de 8,7 milhões.

A taxa de emprego no mesmo período atingiu os 61,2%, tendo registado uma variação homóloga negativa de (-2,5%) face ao último trimestre de 2020 em que esteve fixado em 62,8% e um aumento de 1,3% em relação ao terceiro trimestre, anunciou o INE.

O gráfico sobre os principais indicadores por trimestre assinala ainda que a taxa de desemprego no quarto trimestre de 2021 era de 32,9% que compara com 30,6% do trimestre homólogo de 2020.

O inquérito foi feito com base numa amostra seleccionada de 10.648.511 pessoas, com 15 ou mais anos.