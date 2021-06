Desempenho melhora com normas éticas

O Porto de Luanda melhorou a prestação de serviços depois de, em Março, ter adoptado um Código de Ética para reger as operações, um documento que destaca, entre outros, os princípios da responsabilidade, integridade e transparência, afirmou ontem, em Luanda, o administrador da companhia para a área Comercial.

Miguel Pipa proferiu esta declaração num seminário para trabalhadores consagrado ao combate à corrupção, considerando que a capacitação e a troca de informação sobre boas práticas de gestão ajudam a perceber que a corrupção atrasa e burocratiza a economia.



Actualmente, acrescentou, o Porto de Luanda emprega, no relacionamento com os clientes internos, externos e prestadores de serviço, além daqueles três princípios do Código de Ética, o respeito pela confidencialidade e sigilo profissional, o que se tem afigurado como solução para a melhoria do ambiente de negócios no Porto, com forte impacto na economia do país.

O Porto de Luanda viu quase duplicar o volume de negócios em 2020, quando as receitas ascenderam a 82 mil milhões de kz, acima dos 49 mil milhões de kz obtidos em 2019.