Desempenho dos 20 maiores bancos europeus "excedeu expectativas"

A Fitch Ratings disse que o desempenho dos 20 maiores bancos europeus "excedeu as expectativas" no segundo trimestre deste ano, com uma rentabilidade que chegou mesmo a ultrapassar níveis pré-pandémicos, segundo uma nota.

De acordo com Lusa, o desempenho da maioria das 20 maiores instituições bancárias europeias, "excedeu as expectativas no segundo trimestre deste ano", com uma "rentabilidade que recuperou em força face a 2020 e ultrapassou mesmo níveis pré-pandémicos", salientou a agência.

"A banca de retalho e comercial beneficiou da recuperação económica", apesar da manutenção de baixas taxas de juro, indicou a Fitch, apontando níveis de crédito ao consumo e à habitação "saudáveis", condições favoráveis de refinanciamento e um rendimento forte proveniente da gestão de poupanças.

"Os bancos com o modelo de negócios mais diversificado são os que mais beneficiam da recuperação na Europa, porque são menos sensíveis aos juros baixos", segundo a Fitch.

Paralelamente, a actividade nas bolsas e as avaliações de activos continuam elevadas, diz a agência, "contribuindo mais para aumentar os ganhos na banca de investimento", geralmente "acima de níveis pré-pandémicos", lê-se na mesma nota.

A agência indicou ainda que a mudança gradual dos depósitos dos clientes para investimentos de longo prazo aumentou as receitas para as instituições, relacionadas com a cobrança de custos de gestão destes produtos, algo que a Fitch espera que continue "no segundo semestre deste ano".