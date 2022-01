Desafios da economia em 2022 na visão de 22 especialistas – Parte 2

Carlos Vaz, Economista/ CEIC

O OGE2022 já foi aprovado. Não foi elaborado numa lógica diferente dos anteriores, portanto, não devemos esperar resultados diferentes dos obtidos nos últimos anos.

Mas, ainda assim, é possível aumentar a eficiência da despesa, principalmente com a educação e com a saúde. As alocações já foram estabelecidas para cada sector. Agora é preciso garantir que o dinheiro público é bem aplicado. No final do ano precisamos discutir se em 2022 tivemos realmente educação e saúde que equivalem a 2,3% e 1,7% do PIB.

Francisco Paulo Economisa/CEIC

Para mim, enquanto não houver uma redução significativa na taxa de desemprego, a situação ainda é negativa. A taxa de desemprego está muito elevada no país. Mesmo as pessoas que estão estatisticamente empregadas de acordo com a definição da Organização Internacional do Trabalho, que o INE usa, que basta estar empregado nos últimos 7 dias, é é um emprego precário. A questão do desemprego é fundamental, e só será melhorada.

Naiole Cohen, Especialista em Finanças

Os desafios são de toda a ordem, mas no centro está a Cultura de Gestão. As empresas, assim como as pessoas, são órgãos vivos em transformação permanente. Portanto, os desafios exigem adequações às circunstâncias que no nosso caso precisam de ter respostas claras e rápidas. Não bastam discursos politicamente corretos como a tecnocracia e meritocracia, quando na prática muitos órgãos de gestão são compostos com intenção de acomodar ou por razões de confiança familiar.

Sofia Vale, Especialista em Direito Empresarial

Angola precisa de empresas robustas e sustentáveis, isto só se consegue quando temos um parceiro externo que vem, por exemplo, com o Know-How e temos um parceiro nacional que tem capital. O actual ambiente de negócio em Angola é menos favorável do que aquele fomos tendo e que nos habituamos ao longo do anos, estamos num período de contracção financeira em que o executivo está empenhado na diversificação da economia, e isso faz com que os empresários tenham de ser criativos.

Maximiano Muende, Economista

A dependência do preço do petróleo, variável bastante volátil e exógena, bem como a evolução da situação pandémica em Angola e no mundo, aliada com a realização das eleições gerais em Agosto de2022, serão os principais desafios à prossecução daqueles objectivos; Os quais poderemos considerar como potencialmente impossíveis de serem alcançados em 2022.

Quando a estabilidade do Kwanza, tudo vai depender de como o preço do petróleo irá evoluir nos mercados internacionais.

Porfírio Muacassange, Economista

Acreditamos que o curso da política monetária em 2022 não será diferente do de 2021, que irá privilegiar o controlo da estabilidade dos preços, perseguindo uma política monetária contracionista. No fundo, isso implica que a própria política monetária estará intimamente relacionada com o comportamento da inflação ao longo do ano 2022.

As responsabilidades do BNA, agora enquanto órgão independente, são acrescidas, esperando-se por isso que materialize o seu papel autónomo na condução da política monetária.

Daniel Sapateiro Economista

Sendo um ano eleitoral há de facto no OGE (proposta) e na Lei Geral n.º 32/21, de 31 de Dezembro, lei que aprova o OGE para o ano económico de 2022, sinais evidentes de se querer gastar mais (Despesa), no sector social, na economia, além de que pretende financiar-se mais por via de crédito externo, deixando os bancos como grandes «glutões» da dívida pública interna com mais liquidez para o crédito, como no caso do Programa PRODESI.

Eliseu Vunge Economista

Nem sempre as políticas aplicadas em função das orientações do FMI trazem consigo contentamento da população, porque são políticas bastante restritivas e trazem algumas restrições, e isso permite que a vida do cidadão fique mais apertada. Mas no ponto de vista da Gestão, o Executivo ganha consciência de como gerir a coisa pública, contudo cabe ao executivo olhar na questão Social e continuar a apostar em Infraestruturas que permitam o desenvolvimento do país.

Hilária Cunha, Economista

Na verdade, as perspectivas de crescimento em Angola para 2022 são limitadas, pois vários factores que devem ser analisados com atenção: as incertezas provocadas pela pandemia da Covid-19, risco de uma economia já em recessão, aumento da inflação, alta da taxa de juros, baixa no consumo e baixo nível de investimentos, alta taxa de desemprego e ineficiência na produção interna.

Patrício Quingogo, CEO Petroangola

O Orçamentos foi estipulado com uma média 59 USD, nós Petroangola prevemos para 2022 uma média do preço do Barril do petróleo tenha cerca de 65 USD isso para as fábricas angolanas com destaque para Roma, Itália, Cabinda e Girassol tem sido as fábricas mais bem valorizada no mercado, mas sim o preço poderá cair em 2022. O petróleo sempre fez o seu papel e sempre garantiu receitas para o Estado, acho que o maior problema que tivemos, é que não conseguimos utilizar as receitas (...)

Cleber Côrreia, Empresário do sector imobiliário

Num País com uma população tão nova como Angola, é necessário criar condições à população para a aquisição de imóveis. Em função do declínio do poder de compra, devido a desvalorização da moeda, uma saída seria a bonificação dos juros para aquisição do primeiro imóvel, desde que essa bonificação obedecesse alguns requisitos: bonificação maior para imóveis de menor valor e bonificação menor, para imóveis de maior valor, num limite de até 30 milhões Kz.

Jeremias Agostinho, Especialista em saúde pública

Esperamos que haja uma boa execução do OGE e que a proposta que consta no Orçamento de 2022 seja executada acima dos 95% contrariamente a 70 ou 80% dos anos anteriores. É imprescindível que o Estado invista mais no orçamento da saúde para dar melhores respostas aos problemas. Sabemos que do ponto de vista monetário houve um aumento relativamente

aos anos anteriores, mas, do ponto de vista percentual, houve uma diminuição.