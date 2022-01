Desafios da economia em 2022 na visão de 22 especialistas – Parte 1

Alves da Rocha, Economista /CEIC

Não se pode ter a macroeconomia a funcionar sem que determinadas ênfases institucionais e políticas funcionem, como o rigor orçamental (que nunca acontecerá enquanto violações constantes das regras orçamentais ocorrerem através das adjudicações directas). As leis da contratação pública são para serem cumpridas e respeitadas, independentemente do sujeito jurídico em causa. Provavelmente as reformas macroeconómicas mais importantes foram a independência do BNA, a alteração do regime cambial e o rigor nas avaliações do sistema bancário nacional.

Heitor Carvalho, Economista /Cinvestec

Não é possível fazer nada de sustentável procurando resultados em meses; o êxito das políticas mede-se pelo crescimento constante e regular, não através de saltos bruscos, sem sustentabilidade. Valores sustentáveis de inflação dependem da redução do déficit da oferta não-petrolífera. A redução do déficit de oferta depende, entre outras, do crédito e da estabilidade cambial. A estabilidade cambial também depende, a longo prazo, da redução do déficit da oferta não-petrolífera. Níveis de desemprego sustentáveis dependem da redução do déficit da oferta não petrolífera.

Filomena Oliveira Empresária

A redução do IVA para 7% não será aplicada a todos os produtos. Assim teremos IVA de 2%, de 5%, de 7% de 14% e uma lista com mais de150 excepções. Diria que complicamos o processo já de si complicado. No meu entender deveríamos caminhar rapidamente para uma “taxa de transação” pequena, a ser determinada por meio de estudos da academia, e que seria aplicada sem excepções a todas as transações. Iria desburocratizar o sistema actual, simplificar todos os processos e assegurar a arrecadação diária para o ESTADO em valor muito mais elevado do que o actual.

José Oliveira, Especialista em energia

As entidades ligadas aos petróleos o que têm de fazer é pressionar as companhias que operam no país a levar avante os vários projectos que têm em carteira aproveitando o ambiente internacional favorável que se deve manter a médio prazo. Importante também será desenvolver esforços para atrair novas companhias de petróleos para o país, aproveitando os blocos que se vão colocar em concurso internacional. Importante também que se apoie a Sonangol na saída de todos os negócios extra petróleos de modo a que a empresa ganhe maior capacidade financeira para actuar no seu negócio base.

Fernando Pacheco, Agrónomo

A produção agrícola de 2022 está condicionada pelo modo como decorreram as sementeiras do início da campanha, em Outubro e Novembro de 2021. Como acontece todos os anos, e parece que nunca aprendemos com o passado. Não é a dois meses do início da campanha que se começa a tratar dos insumos, principalmente das sementes e dos fertilizantes, como se tem feito e se voltou a fazer. Fontes credíveis no Planalto Central afirmam que este ano, nessa matéria, tivemos o pior início de campanha dos últimos anos, pois o Estado deixou de fornecer os insumos e o sector privado ainda não tem capacidade para assumir essa função.

José Severino, Presidente da AIA

O Balanço do PRODESI é positivo, mas os desafios são grandes e como qualquer programa precisa de afinação em duas vertentes: maior apoio às PME e as Cooperativistas ( verdadeiras células da economia) e acção persuasiva sobre as grandes para se atacar o grave problema da dependência externa em matérias primas, pois é inaceitável que mais de 80% das intenções de investimento na indústria de foquem na sua importação e muitas vezes por razões subjectivas. Esta dependência não deve continuar a ser expandida de modo nenhum.

Mário Nascimento, PR Associação dos Bancos

Os principais desafios da banca para 2022, são os de implementação e aplicação das normas relativas ao Regime Geral das instituições financeiras, ao mesmo tempo que continua a adequar as suas instituições (reestruturação e digitalização) para o novo enquadramento regulatório e organizacional que daí resulta, não descurando o aprofundando do financiamento à economia no esforço diversificação econômica. Os bancos vão continuar a financiar a economia, quer seja no âmbito do aviso 10 ou fora dele.

Maria de Lourdes Bravo, Ordem dos Economistas

As seis avaliações positivas do FMI, relativas ao desempenho das Finanças Públicas e à Implementação de Reformas Estruturais terão impacto positivo tanto na atração de Investimento Directo Estrangeiro, como na redução da taxa de juro em futuros empréstimos, ou até na renegociação da taxa de juros de empréstimos já obtidos.

Para a diversificação da economia, de importância relevante, é a existência de um Sistema Logístico robusto que garanta o fluxo de produtos/materiais a preços competitivos, que terá impacto positivo no ambiente de negócios.

Hamilton Macedo, Associação das casas de Câmbio

O principal desafio para 2022 é o relançamento da economia, o nosso sector é um sector secundário, é preciso que os outros sectores da economia se dinamizem da incapacidade para financiar os outros sectores. O OGE prevê muitos investimentos, uma vez executado com todos os indicadores que temos, relativamente a estabilidade do próprio Kwanza e de todo o

esforço que tem vindo a ser feito para a recuperação da economia, acho que poderemos estimar que vamos terminar um ano em melhores com dições do que 2021 e 2020.

Augusto Fernandes, Economista

Quando olhamos para a projecção dos indicadores económicos apresentados no relatório de fundamentação do OGE 2022, rapidamente se entende que estamos num ano eleitoral, o PIB terá um crescimento real de cerca de 2,4%, os gastos do governo terão um crescimento real, a taxa de câmbio registará uma estabilidade, a inflação terá níveis moderados, o poder de compradas famílias tenderá a melhorar, haverá mais transporte público e mais comida a mesa das famílias angolanas. É preciso levar em consideração que cada eleitor orienta o seu voto segundo o seu grau de felicidade bruta.