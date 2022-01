Desafios da economia em 2022 na visão de 22 especialistas

Vinte e dois profissionais assinalam os desafios e os pontos mais importantes para a economia nacional. O Mercado colheu opiniões de profissionais de diferentes áreas, nomeadamente, economistas, especialistas em finanças e governance, empresários, associações e pesquisadores para analisar o ano de 2022.

Começamos a olhar a nível macro-económico. Segundo o economista e director do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, não se pode ter a macroeconomia a funcionar sem que determinadas ênfases institucionais e políticos funcionem, como é caso do rigor orçamental (que nunca acontecerá enquanto violações constantes das regras orçamentais ocorrerem através das adjudicações directas).

“Provavelmente as reformas macro-económicas mais importantes foram a independência do Banco Nacional de Angola (se os governadores forem escolhidos por critérios, e não por políticos, o que leva a questionar quantos dos dirigentes do BNA não são do MPLA), a alteração do regime cambial e o rigor nas avaliações do sistema bancário nacional (prática de critérios prudenciais)”, afirmou.

Já o director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (Cinvestec), Heitor Carvalho, afirma que não é possível fazer nada de sustentável procurando resultados em meses.

“O êxito das políticas mede-se pelo crescimento constante e regular, não através de saltos bruscos, sem sustentabilidade”.

“Valores sustentáveis de inflação dependem da redução do déficit da oferta não-petrolífera. A redução do déficit de oferta depende, entre outras, do crédito e da estabilidade cambial. A estabilidade cambial também depende, a longo prazo, da redução do deficit da oferta não-petrolífera”, apontou.

Igualmente, Heitor Carvalho explica que num quadro de redução da produção petrolífera e da sua importância como commodity a nível mundial, basear a estabilidade do Kwanza num aumento circunstancial do preço em vez de constituir reservas é uma política suicida.

Por sua vez, a bastonária da Ordem dos Economistas, Maria de Lourdes, afirma que para continuar a estabilização da economia e utilizando instrumentos de política monetária que permitirão ao País sair do círculo vicioso da recessão e da inflação, o Governo terá de prosseguir na superação tanto do défice externo, como do défice fiscal.

Por outro lado, Maria de Lourdes explica que ao utilizar os instrumentos de carácter orçamental, o Governo deverá continuar não só as reformas em curso ao nível da saúde e do ensino, mas também promover o crescimento económico, assente na diversificação da economia.

Entretanto, a bastonária , explica que para a prossecução da diversificação económica, o aspecto de importância relevante é a existência de um “Sistema Logístico robusto” que garanta o fluxo de produtos a preços competitivos, que terá impacto positivo no ambiente de negócios.

“Uma atenção particular deverá ser dada, por um lado, à moderação da subida dos preços, em especial dos produtos que compõem a cesta básica, em ordem a torná-los conciliáveis como o poder de compra das populações. E, por outro lado, à promoção do investimento privado e da economia empresarial, por forma a ser possível o crescimento da produção acompanhado da geração de postos-de-trabalho, e de uma substituição sustentável das importações e do fomento das exportações”, explica.

Os números dão a entender presença de eleições

Para Augusto Fernandes, as projecções dos indicadores económicos apresentados no relatório de fundamentação do OGE 2022, dão entender que “estamos num ano eleitoral”.

“O PIB terá um crescimento real de cerca de 2,4%, os gastos do Governo terão um crescimento real, a taxa de câmbio registará uma estabilidade, a inflação terá níveis moderados, o poder de compra das famílias tenderá a melhorar, haverá mais transporte público e mais comida a mesa das famílias angolanas”, justificou.

“Acredito que em ano eleitoral o partido que sustenta o governo, e se quer se reeleger, procura pela simpatia do povo, neste período as políticas governamentais são todas voltadas para a felicidade do povo, nos períodos eleitorais, é preciso levar em consideração que cada eleitor orienta o seu voto segundo o seu grau de felicidade bruta”, sustentou.

Para o economista Daniel Sapateiro, em qualquer país democrático as eleições geram maiores gastos públicos, nomeadamente, em infra-estruturas e seu apetrechamento, como concursos públicos para entradas de novos funcionários públicos (Saúde e Educação) e concurso internos por questões de reforma e falecimento.

“Quem governa pretende sempre mostrar obra e ao haver um conjunto de meses de inaugurações, isso faz com que muitos fluxos comerciais e financeiros aproveitem esta onda eleitoralista para também firmar contratos e ajudar o País a crescer”, afirmou.

“Sendo um ano eleitoral, há de facto no OGE (proposta) sinais evidentes de se querer gastar mais (Despesa), no sector social, na economia, além de que pretende financiar-se mais, por via de crédito externo, deixando os bancos como grandes «glutões» da dívida pública interna com mais liquidez para o crédito, como no caso do Programa PRODESI”, apontou.

“Perspectivas limitadas”

A economista e especialista em finanças, Hilária Cunha, afirma que as perspectivas de crescimento em Angola para 2022 “são limitadas”.

“Vários factores devem ser analisados com atenção: as incertezas provocadas pela pandemia da COVID-19, o risco de uma economia já em recessão, o aumento da inflação, alta da taxa de juros, baixa no consumo e o baixo nível de investimentos, alta taxa de desemprego e ineficiência na produção interna”, enumerou.

“Em alguns meses, se acendeu uma luz amarela com os sinais positivos face ao preço do petróleo, mas a inflação segue em alta, o mercado de trabalho não mostra sinais de recuperação, mais do que um problema social está o não consumo. Lembrando que o crédito também se torna mais caro”, sustentou.

Assim, explica que a tendência é que continuemos a caminhar sobre o “pântano”, sem perspectivas de encontrar um terreno firme para alavancar o crescimento tão urgente e necessário para Angola.

Por seu turno, o economista e pesquisador do CEIC, Carlos Vaz, não espera resultados diferentes em 2022 em relação ao ano passado.

“O OGE 2022 já foi aprovado. Não foi elaborado numa lógica diferente dos anteriores, portanto, não devemos esperar resultados diferentes dos obtidos nos últimos anos. Mas, ainda assim, é possível aumentar a eficiência da despesa, principalmente com a educação e com a saúde”, afirmou.

Por seu turno, no que respeita às despesas com saúde, Jeremias Agostinho, especialista em saúde pública espera que haja uma boa execução do OGE e que a proposta que consta no Orçamento de 2022 seja executada acima dos 95%, contrariamente a 70 ou 80% dos anos anteriores.

“É imprescindível que o Estado invista mais no orçamento da saúde para dar melhores respostas aos problemas. Sabemos que do ponto de vista monetário houve um aumento relativamente aos anos anteriores, mas, do ponto de vista percentual, houve uma diminuição”, recorreu.

Ainda segundo o economista Carlos Vaz, os grandes desafios do País permanecem os mesmos: “Falta de diversificação da economia, altas taxas de pobreza e desigualdade na distribuição do rendimento, sistema de saúde precário, sistema de educação moribundo e falta de infra-estruturas básicas”.

Carlos Vaz diz que balanço do ano passado é negativo, por se verificar uma combinação de crescimento pálido, inflação alta e má governação que contribuíram para que mais de 53,6% dos angolanos fossem considerados pobres (vivendo com menos de 1,9 USD por dia) e mais de 34% permanecessem no desemprego em 2021.~

Francisco Paulo, economista e também membro do CEIC, converge com Carlos Vaz, segundo o também economista, enquanto não haver uma redução significativa na taxa de desemprego, “a situação ainda é negativa”.

“A questão do desemprego é fundamental, e só será melhorada com a aposta na educação, na facilitação de crédito real aos empreendedores e com taxa de juros competitivas”, sustentou.

Já para o economista Eliseu Vunge, os maiores desafios serão de políticas assertivas, em função das necessidades do País, apontando a aplicação dos recursos em sectores chave, como educação, saúde e na aposta em criar um bom ambiente de negócios.

“Há muitos desafios, o ano será muito curto no ponto de vista político a partir de Agosto, mas, neste período que falta, vamos assistir muitas situações, ouvimos que o Banco Mundial que deu algumas perspectivas boas para o País, quer do sector petrolífero e não petrolífero”, afirmou.

Quanto às políticas orientadas pelo FMI, Eliseu Vunge explica que nem sempre as políticas aplicadas em função das orientações do FMI trazem consigo contentamento da população.

“As políticas do FMI são bastante restritivas e trazem algumas restrições, e isso permite que a vida do cidadão fique mais apertada, mas no ponto de vista da gestão, o Executivo ganha consciência de como gerir a coisa pública. Contudo, cabe ao executivo olhar para a questão social e continuar a apostar em Infra-estruturas que permitam o desenvolvimento do País e o crescimento de vários sectores que o país precisa”, apontou.