Depositários asseguram indústria de Investimentos Colectivos

Só podem ser entidades depositárias as instituições financeiras bancárias com sede em Angola.

A indústria dos Organismos de Investimentos Colectivos (OIC) no País tem como primeira linha de defesa a figura da entidade depositária devido a sua função de vigilância e garante perante os participantes deste mercado, explica a técnica do departamento de supervisão dos OIC da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Filza Martins.

Na sua apresentação disponível no website da instituição, Filza frisa que o Depositário é responsável pela prestação de serviço de registo, custódia dos instrumentos financeiros que integram o património do OIC, bem como a fiscalização do cumprimento do previsto nos documentos constitutivos do OIC e demais legislação aplicável.

De acordo com Decreto Legislativo Presidencial n.º 7/13, só podem ser entidades depositárias as instituições financeiras bancárias com sede em Angola. O Depositário e a Sociedade Gestora indemnizam os participantes do mercado pelos prejuízos causados em consequência de situações imputáveis a qualquer um deles, designadamente a erros e irregularidades na avaliação ou na imputação de operações à carteira do OIC, erros e irregularidades no processamento das subscrições e resgates. Por fim indemnizam também em caso de cobrança de quantias indevidas.

“A entidade gestora e a entidade depositária respondem solidariamente, perante os participantes, pelo cumprimento dos deveres legais e regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos OIC”.

No âmbito da função administrativa, compete ao Depositário fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da Lei, dos regulamentos e dos documentos constitutivos dos OIC, designadamente no que se refere a política de investimentos, aplicação dos rendimentos do OIC, ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e ao reembolso das unidades de participação.

Aclara que quanto a política de investimentos, o Depositário deve garantir que as orientações da sociedade gestora em relação ao OIC estão em conformidade com o previsto na política de investimentos e que não violam os demais normativos legais.

Já na aplicação dos rendimentos do OIC, no que se refere à distribuição de rendimentos gerados, o Depositário deverá assegurar a correcta aplicação do cálculo dos rendimentos líquidos. Deve garantir que são tomadas medidas caso se verifique que houve erros susceptíveis de afectar os rendimentos na elaboração das demonstrações financeiras anuais, que servirão de base à distribuição dos dividendos, e verificar a exactidão dos pagamentos de rendimentos, cada vez que estes são distribuídos.

Acompanhe o artigo completo na edição impressa desta semana*