Deloitte apresenta 15ª edição do estudo Banca em Análise

A Deloitte apresenta a 15ª edição do Banca em Análise 2021 no próximo dia 13, segundo um comunicado divulgado pela empresa.

Segundo o documento, para a elaboração deste estudo, a Deloitte analisou as instituições bancárias em termos de dimensão, rentabilidade e eficiência, juntando estudos globais da economia e do sector, bem como entrevistas com os seus protagonistas.

Tal como nas edições anteriores, os responsáveis das principais instituições financeiras, que operam em Angola, e das entidades de relevância para o sector, fizeram um balanço do ano de 2020 e partilharam as suas expectativas e desafios para o futuro do sector e das instituições que representam.

O estudo, que acontece desde 2006, é uma referência para o sistema financeiro nacional e contará com a participação de ilustres presenças nacionais dos mais variados sectores.

Por forma a retomar a projecção internacional do estudo Banca em Análise, a apresentação terá a presença de Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro de Portugal.