“Deixem o empresário decidir. Tropeçar”

Quatro empresários, quatro opiniões, quatro visões diferentes, ainda que “as diferenças de opinião nem sempre sejam diferentes visões do País”, diz José Severino, “a crise obrigou-nos à coesão”. E coesos estiveram enquanto GTE, o Grupo Técnico Empresarial que, com o aval do presidente João Lourenço, se sentou com o ministro do Estado para discutir um paper com 102 pontos, dos quais só um não foi consensual: o IVA. No imediato, entenda-se. Foram oito meses de negociações e foram um pouco mais de dez tomadas de decisões fruto de uma nova fase, dizem, no diálogo entre o governo e os empresários. “Dantes levámos preocupações e descíamos as escadas com frustrações. Hoje há mais lealdade, mais debate e uma verdadeira intenção de corrigir o que estava mal”, assume Carlos Cunha, para quem “não há vencidos nem vencedores. A lei entra mesmo em vigor na segunda feira, se nesta quinta-feira houver ratificação por parte do conselho de ministros”. Entre as grandes novidades a isenção nos sectores da saúde e da educação, a redução da taxa para as empresas de regime transitório de 7 para 3% e a adesão ao SAFT só a partir de 1 de Janeiro de 2020.

Mas nem só o IVA esteve sobre a mesa de debate. O papel do Estado que na opinião de Raúl Mateus deve ser pouco interventivo, “uma mão invisível, pois quem dorme e acorda com o risco é sempre o empresário” confronta-se com a de Carlos Cunha para quem “o Estado pode permitir a alavancagem de um sector- 92% da nossa economia é dos camponeses - que não reúne condições de bancarização. Como é que uma família camponesa pode pagar um estudo de viabilidade? Tem de haver estruturas para olhar para estes casos. E se o Estado não intervir nós corremos o risco de, daqui a 30 anos, ter os mesmos problemas que o Brasil, a América Latina, o Zimbabwe, ou seja cada um de nós vai-se agigantando e cresce à nossa volta o exército que vai virar-se contra o pais a médio prazo”.

O tema também deu aso para se falar de vistos, “não compete ao governo dizer quem é que eu devo contratar para a minha empresa. Tem a ver com a forma de estar de cada empresário se contrata mais ou menos expatriados. Deixem o empresário decidir. Tropeçar”, vincou Carlos Cunha. E “Menos governo, menos burocracia”, reclama o presidente da AIA mencionando-o como o grande handicap do ambiente de negócios nacional. Ora, para Carlos Cunha, “o problema de Angola chama-se logística. Neste momento, o país produz mais do que procura. Temos de produzir, armazenar e distribuir. As estruturas de logística do nosso país não estão a funcionar”.

Uma ressalva final para a posição de concertação da AGT que, segundo Jaime Freitas, prometeu ter uma atitude didáctica durante este primeiro período de implementação do IVA. E para o documento com 69 preocupações manifestadas pelas associações empresariais deixado na mesa do Executivo para posterior análise.

O debate foi promovido pela TPA1, em horário nobre, sob o mote “O diálogo entre o governo e os empresários para tirar o Pais da crise”.