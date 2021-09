Déficit orçamental dos EUA reduzido para 2,7 biliões nos primeiros 11 meses do ano fiscal

As despesas para os 11 meses até Agosto aumentaram 4%, para um recorde de 6,3 biliões, diz o Departamento do Tesouro na segunda-feira.

De acordo com o WSJ, os gastos foram impulsionados pelos custos relacionados à pandemia, que incluíam créditos tributários, aumento da indemnização pelo desemprego, empréstimos emergenciais para pequenas empresas e cheques de estímulo às famílias, mas funcionários do Tesouro disseram que esses gastos geralmente estão diminuindo.

O déficit orçamental dos EUA diminuiu para 2,7 biliões durante os primeiros 11 meses do ano fiscal, de 3 biliões no mesmo período do ano anterior, com a lacuna entre gastos e receitas diminuindo à medida que a recuperação de uma queda induzida pela pandemia aumentou os impostos.

À medida que a dívida federal e os déficits orçamentais crescem em Washington, não está claro se democratas e republicanos estão preocupados. Gerald F. Seib do WSJ examina a posição de cada parte sobre a questão.