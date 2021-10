Déficit comercial dos EUA salta para recorde em Agosto

O déficit comercial subiu 4,2% para 73,3 mil milhões USD no mês passado, o maior desde que o governo começou a acompanhar a série, disse o Departamento de Comércio na terça-feira. Economistas previam que o déficit comercial aumentaria para 70,5 mil milhões USD, noticiou a Reuters.

Quando ajustado pela inflação, o déficit comercial de bens aumentou de1,9 mil milhões USD para 101,8 mil milhões USD em Agosto. O relatório veio na esteira dos dados do governo na sexta-feira passada, mostrando uma alta da inflação cortando drasticamente os gastos do consumidor em Julho, com uma recuperação moderada em Agosto.

O Federal Reserve de Atlanta prevê que o crescimento do PIB caia para uma taxa anualizada de 2,3% no terceiro trimestre. A economia cresceu 6,7% no segundo trimestre.

O comércio foi subtraído do crescimento do PIB por quatro trimestres consecutivos.

As importações de bens aumentaram 1,1%, para 239,1 mil milhões em Agosto. O aumento foi puxado por bens de consumo como produtos farmacêuticos, brinquedos, jogos e artigos esportivos. Também houve aumento nas importações de insumos e materiais industriais.

Mas as importações de veículos motorizados, peças e motores diminuíram 1,5 mil milhões USD, reflectindo uma escassez global de semicondutores, que está prejudicando a produção.