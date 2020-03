Défice pode chegar a 6% do PIB se petróleo se mantiver próximo dos 30 USD

O saldo orçamental angolano pode derrapar para perto de -6% do PIB, neste ano, se o preço do petróleo se mantiver próximo dos 30 USD o barril, indica um research divulgado nesta semana pela Eaglestone Securities.

O documento, a que o Mercado teve acesso, intitulado Economia angolana – o regresso dos preços baixos do petróleo, refere que o cenário actual – o barril de Brent, que serve de referências às exportações angolanas, está a cotar abaixo dos 30 USD desde o passado dia 17 – “deverá levar o Governo a apresentar um Orçamento rectificativo para 2020, onde possivelmente irá incluir uma forte redução (e/ou repriorização) da despesa pública”.

“O Governo poderá também (1) acelerar os esforços de obter mais receitas do sector não-petrolífero, (2) anunciar novos financiamentos junto de instituições multilaterais”, acrescenta a nota da casa de investimento, para quem “um misto destas medidas seria o cenário mais provável”.

O preço do petróleo afundou na sequência da guerra instalada entre a Arábia Saudita e a Rússia, depois de Moscovo ter travado, no quadro da OPEC+, o prolongamento de cortes na produção para manter os preços mais próximos dos 50 USD. E de, na sequência do desacordo, Riade ter anunciado que iria aumentar a produção, procurando assim pressionar a Rússia – que logo fez saber estar pronta para uma guerra longa.

A Eaglesone lembra que “em anteriores guerras de preços, estes caíram gradualmente ao longo de vários meses e não tão abruptamente como agora. Estas guerras também duraram mais de um ano e o preço caiu pelo menos 50%”.

“A presente situação é diferente, tendo em conta que o choque na procura é tão grande e nunca visto ao mesmo tempo que este choque do lado da oferta. Por isso, a incerteza em relação à evolução futura do preço do crude deverá persistir e irá depender da duração da actual estratégia da Arábia Saudita de causar um choque-surpresa no mercado e da rapidez com que na OPEP+ vão regressar às negociações”, lê-se na nota.

Contas ‘furadas’

O Orçamento Geral do Estado para 2020 (OGE 2020), recorde-se, parte de um pressuposto de 55 USD por barril, numa economia que depende quase a 100% das exportações desta matéria-prima. “Os últimos dados mostram que o sector petrolífero representou mais de 96% das exportações do País (dois terços dos quais vão para a China) e 60% das receitas públicas no ano passado. Assim, caso se venha a prolongar, este nível de preços bastante mais reduzido poderá ter fortes repercussões nas receitas públicas e na economia”, alerta a Eaglestone.

O documento analisa vários cenários para o preço do petróleo, tendo em conta diferentes taxas de impostos efectivas aplicáveis (ver tabelas nesta página), e conclui que, para que o saldo orçamental fosse nulo, o preço médio do barril teria que ser, neste ano, de 50 USD, com um imposto de 35,6%. As contas assentam numa taxa de imposto implícita entre os 30% e os 40%, baseada na informação recolhida nos últimos anos, e assumem um câmbio médio Kz/USD de 540 para este ano “para reflectir uma depreciação de 30% face ao câmbio médio de 2019”.

“Os nossos cálculos mostram que as receitas poderão ficar 35% abaixo da meta prevista para este ano, caso o preço médio do crude seja de 25 USD (e não os 55 USD previstos no OGE). Isto representa uma quebra na receita de 5,6 mil milhões USD, ou 7,4% do PIB previsto para este ano”, acrescenta a nota da Eaglestone.

O avanço da pandemia do coronavírus continua a ter forte impacto na economia mundial, que deverá entrar em recessão neste ano. A procura de petróleo deverá continuar a baixar, o que vai pressionar os preços, e o contexto económico ligado às empresas irá agravar-se, à medida que se prolongarem as medidas dos Estados para travar a COVID-19.

Angola – que a partir de hoje entra em estado de emergência, o que terá igualmente forte impacto na actividade económica - deve preparar-se para um cenário complexo.

“Os últimos acontecimentos vão colocar mais pressão nos países dependentes do petróleo como Angola. Apesar de as reservas brutas estarem actualmente num nível relativamente confortável, o kwanza tem sofrido alguma pressão nos últimos tempos”, explica a nota.

“Os próximos passos das autoridades serão cruciais, nomeadamente em termos de dar um sinal forte ao mercado do seu compromisso de consolidação das finanças públicas, mesmo no actual contexto mais difícil. Mas Angola também vai precisar de ajuda de instituições como o FMI, já que o risco de enfrentar problemas no pagamento da dívida é agora maior do que era anteriormente”, acrescenta.