Défice orçamental dos EUA diminuiu para 2,7 biliões USD no ano fiscal

O défice orçamental dos Estados Unidos da América (EUA) diminuiu para 2,7 biliões USD nos primeiros 11 meses do ano fiscal, contra os 3 biliões USD no mesmo período do ano anterior, avançou o Wall Street Journal (WSJ).

De acordo com jornal diário internacional de Nova York, a diferença entre gastos e receitas diminui à medida que a recuperação de uma queda de impostos induzida por pandemia aumenta.

Os gastos nos 11 meses até Agosto subiram 4%, para um recorde de 6,3 biliões USD, segundo o departamento do Tesouro.

Os gastos foram impulsionados por custos relacionados à pandemia que incluíam créditos fiscais, compensação de desemprego ampliada, empréstimos emergenciais para pequenas empresas e cheques de estímulo às famílias, mas funcionários do Tesouro disseram que tais gastos estão geralmente diminuindo.

Já as receitas, segundo o Tesouro norte-americano subiu 18% para um recorde de 3,6 biliões de Outubro a Agosto, em comparação com um ano antes