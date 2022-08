Défice da balança comercial de Cabo Verde agrava-se no segundo trimestre

A balança comercial de Cabo Verde foi negativa em 217,5 milhões de euros no segundo trimestre de 2022, um agravamento de 33,6% face ao período homólogo de 2021, segundo dados oficiais compilados pela Lusa.

De acordo com o relatório trimestral de estatísticas do Comércio Externo, do Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano, este desempenho foi agravado pelo aumento nas importações, que cresceram 31,2% de Abril a Junho deste ano, para 24 393 milhões de escudos (229,5 milhões de euros), face a 2021.

Já as exportações caíram 1,4% no segundo trimestre, em termos homólogos, para 1 275 milhões de escudos (12 milhões de euros), enquanto as reexportações cresceram 76,4%, para 8 361 milhões de escudos (78,6 milhões de euros).

Com este desempenho, a balança comercial de Cabo Verde voltou a ser negativa no segundo trimestre, em 23 117 milhões de escudos (217,5 milhões de euros), contra o défice de 17 305 milhões de escudos (162,7 milhões de euros) no mesmo período de 2021 (+33,6%).