Défice agrícola de 34 mil toneladas no Huambo A primeira fase da campanha agrícola 2019/2020 registou um défice de produção bruta de 34 mil e 824 toneladas, com uma safra de um milhão, 117 mil e 227, 57 toneladas de produtos diversos, informou o responsável local do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA).