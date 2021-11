De Beers mais perto do regresso a Angola

A multinacional sul-africana de diamantes “De Beers”, fora do País desde 2012, está prestes a confirmar o regresso das operações em Angola, garantiu o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio da Rosa Corrêa Victor.

De acordo com Jânio Victor, os recentes acordos com a Anglo-American e a Rio Tinto, a De Beers está em conversas muito avançadas com o Executivo para a retoma da actividade, juntando-se assim mais uma "grande mineradora mundial” aos projectos em execução pela Alrosa, que em Catoca, na Lunda-Sul, tem ajudado o País a explorar as riquezas diamantíferas.



"Até finais de 2017 e princípio de 2018, tínhamos simplesmente uma grande multinacional no sector mineiro, comparando com o sector petrolífero, a diferença era grande. O sector petrolífero tem quase todas as multinacionais, mas no mineiro tínhamos simplesmente a multinacional Alrosa, que está connosco no Catoca e no futuro no Luaxe”, disse.



Segundo ainda Jânio Corrêa Victor, foi assim que o Ministério, coordenador das actividades com a Endiama e a Sodiam, começou a trabalhar com as grandes multinacionais, como a Rio Tinto, Anglo-American, Tensan Metal e também com a De Beers.



Com isso, explica, teve-se algum êxito, que se traduz na presença no País da multinacional Anglo-American e a Rio Tinto.



"A multinacional De Beers está também prestes a entrar no País. Estamos com conversações muito avançadas. Este é o aspecto político, que é a credibilidade. Há um outro aspecto, que é o científico, que tem a ver com a qualidade das nossas gemas. Temos dois tipos de diamantes, o industrial e o de gemas, que tem a ver com as qualidades físicas ópticas, que determinam quando um diamante é gema ou não.