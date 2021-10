David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens recebem Nobel da Economia

A Real Academia Sueca das Ciências anunciou esta segunda-feira os laureados de 2021 com o Nobel em Ciências Económicas. Foram distinguidos três economistas. David Card, especialista em Economia do Trabalho, recebe metade do prémio, a outra metade é divida entre Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens, que desenvolveram uma metodologia para analisar relações causais em experiências naturais.

A premiação de David Card, segundo o comité, aconteceu por suas contribuições empíricas sobre economia do trabalho. Recorrendo a “experimentações naturais”, David Card analisou os efeitos do salário mínimo, da imigração e da educação no mercado de trabalho. Em um exemplo, David Card e Alan Krueger (falecido) usaram as experimentações para investigar como o aumento do salário mínimo afecta o emprego”, explica o comité sobre a vitória do economista.

David Card, nasceu no Canadá em 1956, doutorou-se na Universidade de Princeton e é actualmente professor de Economia em Berkely, na Universidade da Califórnia.

A outra metade do prémio de 10 milhões de coroas suecas é dividida entre Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens, que receberam o galardão, pela sua “contribuição metodológica para a análise de relações causais”.

Joshua Angrist nasceu em Columbus, no estado do Ohio, em 1960, também se doutorou em Princeton e é professor de Economia no Massachussets Institute of Technoloy (MIT). Já Guido Imbens nasceu na Holanda em 1963, doutorou-se na Universidade de Brown, em Providence, e é professor de Economia e Econometria Aplicada na Universidade de Stanford.

“Muitas das grandes questões das ciências sociais estão relacionas com causa e efeito. Como a imigração afecta os níveis salariais e de emprego? Como uma educação mais longa afecta o rendimento futuro de alguém? Essas perguntas são difíceis de responder porque não temos nada para usar como comparação. No entanto, os laureados deste ano mostraram que é possível responder a essas e outras perguntas usando experimentações naturais”, justifica a Real Academia Sueca das Ciências.

O Nobel em 2021

Com os vencedores deste ano, já são 972 pessoas ou instituições reconhecidas por grandes feitos relacionados ao desenvolvimento da Física, Química, Medicina, Literatura, Ciências Económicas e à promoção da paz.

O Nobel da Paz deste ano ficou com os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov, que foram laureados “por sua corajosa luta pela liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia”. A filipina Maria Ressa foi indicada por expor “o abuso de poder, o uso da violência e o crescente autoritarismo em seu país natal”. O russo Dmitry Muratov foi um dos fundadores do jornal independente Novaja Gazeta, em 1993, e é o editor-chefe da publicação há 24 anos.

O prémio de física foi entregue a três académicos. Dois deles, o japonês Syukuro Manabe, meteorologista e climatologista da Universidade de Princeton, e o alemão Klaus Hasselmann, oceanógrafo e modelador climático, professor afiliado do Instituto de Meteorologia da Universidade de Hamburgo, foram contemplados por seus estudos sobre como a humanidade influencia o clima na Terra.

O prémio foi divido com o físico italiano, Giorgio Parisi, que, segundo o Comité, contribuiu o desenvolvimento da teoria dos materiais desordenados e os processos aleatórios. O trio de pesquisadores recebeu o reconhecimento no último dia 5.

O alemão Benjamin List e o britânico David MacMillan recebem o Prémio Nobel de Química 2021 pelo desenvolvimento de uma ferramenta para a construção molecular conhecida como organocatálise, que, segundo o Comité, foi responsável por “tornar a química mais verde” ao produzir catalisadores orgânicos e baratos.

Na Medicina galardoou-se David Julius (neurocientista americano) e Ardem Patapoutian (libanês biólogo molecular) explicaram a base molecular para a detecção de calor, frio e força mecânica, “que é fundamental para nossa capacidade de sentir, interpretar e interagir com o ambiente interno e externo”, diz o Comité.

A história de vida de Abdulrazak Gurnah contribuiu para levá-lo ao Nobel de Literatura de 2021. Nascido e crescido na ilha de Zanzibar, no Oceano Índico, o romancista chegou à Inglaterra como refugiado no final da década de 1960, onde publicou dez romances e contos que têm como pano de fundo a experiência do refugiado.

Africanos galardoados com o Nobel

A queniana Wangari Muta Maathai (1940-2011) foi uma ambientalista e a primeira mulher africana a receber um Nobel da Paz, em 2004, pela contribuição Maathai se tornou um dos maiores nomes da conservação ambiental no mundo.

Maathai percebeu a relação entre o desflorestamento e a pobreza durante viagens de trabalho para o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz.

O egípcio Mohamed ElBaradei, de 78 anos, formado em Direito, recebeu o Nobel da Paz em 2005, pelo trabalho como director-geral na Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e contribuição acerca da não-proliferação das armas nucleares no mundo.

Outro egípcio que também foi galardoado com o prémio foi Ahmed Zewail (1946-2016), que trabalhou como pesquisador na Universidade da Califórnia e no Instituto Tecnológico da Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1999, ganhou o Nobel de Química por mostrar o movimento dos átomos de uma molécula durante uma reacção química, por meio de uma técnica ultra-rápida de raios laser.

Nelson Mandela (1918-2013), o líder político histórico na África do Sul e um dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial, ganhou, em 1993, o Prémio Nobel da Paz pela actuação política no processo de transição e de luta pelos direitos da maioria negra sul-africana.

Mandela dedicou sua vida a combater o regime racista e segregacionista do Apartheid (1948-1994) no país sul-africano.

O Novel da Paz voltou para África em 2018, quando o médico ginecologista congolês Denis Mukengere de 65 anos foi premiado. Denis recebeu o prémio por sua acção comunitária com vítimas de abuso sexual por milícias na guerra civil do Congo.