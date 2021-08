Dados da inflação de Julho serão decisivos para política monetária a curto prazo

Dados desta quarta-feira apontam para uma nova leitura bem acima dos 2%, com o levantamento do portal TradingEconomics a indicar um consenso na ordem dos 5,4%.

Depois de três leituras acima do esperado pelos analistas e da taxa de inflação-alvo de 2%, mais um mês de forte pressão inflacionária pode resultar numa reversão da política monetária norte-americana mais cedo do que inicialmente previsto.

A leitura de Julho do índice de preços (IPC) no consumidor norte-americano afigura-se decisiva para a perspectiva da Reserva Federal de que a pressão inflacionária que se tem registado na maior economia do mundo é meramente transitória, depois de três leituras significativamente acima do esperado e do valor definido como alvo para este indicador, ou seja, 2%.

Jerome Powell, o presidente da Fed, repetiu várias vezes que a autoridade monetária norte-americana considera o aumento de preços dos últimos meses “transitório” e maioritariamente causado por um efeito base ao qual se juntam constrangimentos nas cadeias de produção, sobretudo ao nível do fornecimento. Adicionalmente, o comité do banco central dos EUA considera que a economia carece ainda de avanços mais expressivos no capítulo laboral para que se possa começar a reverter a política de compra de activos em curso.

Actualmente, a expectativa é que as taxas subam em 2023, de forma a não retirar o apoio à retoma em curso cedo demais. Ainda assim, há cada vez mais vozes, incluindo dentro da Fed, que defendem uma subida já no próximo ano, algo que deverá ser discutido na reunião de agosto do organismo, a realizar-se em Jackson Hole, Wyoming.

No entanto, as expectativas dos analistas para os dados desta quarta-feira apontam para uma nova leitura bem acima dos 2%, com o levantamento do portal TradingEconomics a indicar um consenso na ordem dos 5,4%. Tal significaria mais uma subida do indicador, depois de Junho ter fechado com uma variação positiva de 5% no IPC.