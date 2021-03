Custo de vida regista em Fevereiro maior aumento nos últimos 29 meses

O custo de vida em Angola aumentou 2,1% em Fevereiro de 2021 face a Janeiro, o maior registo nos últimos 29 meses, de acordo com o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgado na sexta-feira passada.

A inflação mensal acelerou 0,6 pontos percentuais (pp) em Fevereiro face aos 1,5% de Janeiro de 2021. Em termos acumulados, isto é nos dois primeiros meses do ano, os preços aumentaram 3,6%. Já a inflação homóloga que compara os preços com o mesmo mês do ano anterior situou-se nos 24,9%.

Para 2021 o Governo estabeleceu uma inflação de 18,7%, meta que o economista Mateus Maquiadi acredita ser possível de alcançar caso o ritmo de desvalorização do kwanza desacelere como prevê. A subida do petróleo também deverá dar uma ajuda. Se o preço do ouro negro se continuar muito acima do pressuposto no OGE 2021 as finanças públicas registarão uma folga ajudando ao fenómeno desinflacionário.

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) apresentou recentemente no seu relatório sobre Perspectivas Económicas em África 2021 uma previsão mais optimista do que a meta estabelecida pelo governo no OGE 2021. O banco considera que Angola vai crescer 3,1% este ano, ligeiramente abaixo dos 3,2% previstos para a média do continente da África subsaariana, antevendo uma descida da inflação para 14,9%.

Além da taxa de câmbio o economista Mateus Maquiadi aponta factores conjunturais como sendo das principais causas da inflação no País. Entre eles citou o IVA, as expectativas de preços dos agentes económicos e condições climatéricas que afectam a produção nacional.

“Os vendedores sobretudo no mercado informal têm justificado a alta dos preços dos produtos a falta de chuva”. “A questão climatérica tem impactado negativamente do lado da oferta nacional. Mantendo-se a procura constante os preços sobem”, justificou.

Das 12 classes que compõem o cabaz de bens que serve de base ao cálculo do IPCN a classe de Alimentação e Bebidas não Alcoólicas com 2,5% foi a que mais subiu para desgraça dos mais pobres. A comida pesa mais no consumo das famílias pobres do que das ricas.

A classe da Saúde foi a segunda que mais subiu, 2%. O economista justifica com o aumento da procura dos serviços de saúde por parte dos cidadãos em consequência dos amontoados de lixo por todo o País o que, presume-se, está a provocar mais doenças.

Apontou também o efeito imitação. Normalmente os agentes económicos têm a tendência de aumentar o preço dos bens quando sentem que outros sectores estão a ajustar os seus preços.

Do lado oposto as classes que registaram menores aumentos de preços foram a Educação com 0,5%, Habitação, Água, Electricidade e Combustíveis com 0,9 e Lazer, Recreação e Cultura com 1%.

Em termos geográficos, as províncias que registaram maior aumento nos preços foram: Lunda Sul com 2,4%, Luanda com 2,4%, Cuanza Norte com 1,9% e Cuando Cubando com 1,8%. Por sua vez, as menores variações nos preços foram registadas nas províncias do Cunene, Moxico, Huambo e Cabinda, todas com 1,5%.