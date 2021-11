Custo de vida em Angola aumenta 26,9% em Outubro de 2021

O custo de vida em Angola aumentou 26,9% em Outubro de 2021, maior registo nos últimos quatro anos, como se pôde constatar nos dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos mensais, os preços em Angola aumentaram 2,1% elevando a taxa acumulada para 21,9% e a anual para 26,9%, pressionados pela classe de alimentação e bebidas não alcoólicas.

A classe da alimentação e bebidas não alcoólicas com 2,4%, segundo o IPCN, foi a que registou o maior aumento de preços, no conjunto das 12 classes que servem de base do cálculo da inflação nacional. Também verificou-se o acréscimo dos preços na classe de bebidas alcoólicas e tabaco 2,1%, mobiliário, equipamento doméstico e manutenção (2%); bens e serviços diversos 2%.

As províncias do Huambo (2,3%); Luanda, Namibe, Zaire e Lunda Norte todas com 2,2% foram as que registaram maior aumento de preços em Outubro do presente ano económico. A menor variação ocorreu no Cuanza Norte (1,97%), Huíla, Cuanza Sul ambas com 1,9%, Bié e Cunene (1,8%).

Luanda o maior centro de consumo do País viu os preços aumentar 30,4% em termos anuais, uma aceleração de 0,21 pontos percentuais (pp) em comparação com o mês anterior. Em termos mensais, os preços na capital aumentaram 2,2% elevando a taxa acumulada para 24,96%.

Os dados do INE revelam que a inflação em Luanda está fora do controlo. O ritmo do aumento dos preços na capital do País descolou da nacional a partir de Dezembro de 2020.