Custo da pandemia é tão alto que só a impressão de dinheiro o pode pagar

Obrigados a gastar quantias recordes devido à ameaça de outra Grande Depressão, os decisores políticos estão a eliminar as barreiras entre pedir emprestado o dinheiro de que precisam e simplesmente criá-lo.



A maioria das economias modernas tem procurado manter as duas actividades o mais separadas possível. O esquema típico determina que políticos eleitos se encarregam dos orçamentos e abordam qualquer défice com emissões nos mercados de dívida.

Enquanto isso, a máquina para imprimir dinheiro era exclusiva de outra área da governação: o banco central. Mas estas barreiras começaram a desvanecer após a crise financeira de 2008. E, na crise da pandemia da COVID-19, praticamente desapareceram.

Com indústrias inteiras fechadas e desemprego em alta, são os gastos públicos que mantêm milhões de famílias e empresas à tona.

Governos envolvidos neste esforço de alívio enfrentam alguns dos maiores défices orçamentários da história. E estão pagar pelo menos algumas das contas com o que são, efectivamente, empréstimos dos próprios bancos centrais: dívidas que podem ser refinanciadas indefinidamente e na verdade parecem dinheiro.



"Tivemos uma fusão da política monetária e orçamental", diz Paul McCulley, ex-economista-chefe da Pacific Investment Management Co (Pimco).

"Não tivemos uma declaração nesse sentido", diz McCulley, que agora é professor na Universidade de Georgetown. "Mas seria surpreendente se existisse uma declaração – basta fazê-lo."



Nos EUA, a Reserva Federal deve comprar 3,5 biliões de dólares em títulos este ano, segundo estimativas da Bloomberg Economics.

A maior parte será de obrigações, cobrindo a maior parte de um défice orçamental estimado em 3,7 biliões. Ninguém sabe quando esta dívida vai do balanço público para as mãos de investidores privados, se é que alguma vez sairá.



Histórias semelhantes também ocorrem em economias desenvolvidas da Europa ao Japão e mesmo em alguns mercados emergentes, como Indonésia e Polónia.

Por trás do antigo tabu contra o que é conhecido como "monetizar a dívida" está o receio de inflação.

A história está repleta de episódios em que políticos assumiram o controlo das máquinas de impressão e injectaram muito dinheiro na economia, o que descontrolou os preços e corroeu o valor real de todos os tipos de poupança, de contas bancárias a carteiras de títulos.

Os bancos centrais têm ficado à parte dos governos precisamente para colocar um travão quando os políticos vão longe demais.

Esta autonomia provavelmente será necessária novamente um dia, diz McCulley, que ajudou a guiar a Pimco durante a crise financeira de 2008. "Simplesmente não é necessária agora. Então, por enquanto, vamos suspendê-la."

Nesta pandemia, os economistas vêm a ameaça vir da direcção oposta – com a deflação a ser o maior risco. Nas economias desenvolvidas e com fraco crescimento, há vários anos que está a ser seguida esta política. O desafio passou por estimular as economias e não arrefecê-las.

Quando os bancos centrais começaram a cortar juros, tentaram outros métodos para combater a deflação. O resultado minou a ortodoxa separação entre a política orçamental e monetária. Olhando para trás, é difícil de dizer se já foi "atravessado do rubicão".

Depois do Japão ter sido o primeiro país com taxas de juro de 0%, nos anos 90, os ministros das finanças do país implementaram políticas orçamentais expansionistas e o banco central comprou a dívida gerada pelos défices orçamentais que foram acumulados.

As compras eram efectuadas pelos bancos privados e não directamente pelo Tesouro, e as posições eram classificadas como temporárias. Nuances que permitiram aos governantes argumentar que não se tratava de uma monetização.

Depois do crash de 2008, o debate repetiu-se em todo o mundo, já que mais países combinaram grandes défices orçamentais com programas avultados de compras de activos por parte de bancos centrais ("quantittive easing").

A Fed comprou obrigações soberanas e outros bancos centrais fizeram o mesmo. Políticas que foram reforçadas na actual crise pandémica.