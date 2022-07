Cunene com aumento da produção de energia

O ministro da Energia e Água, João Baptista Borges, anunciou, ontem, a entrada em funcionamento da primeira, de duas turbinas eléctricas na cidade de Ondjiva, província do Cunene.

As duas turbinas têm capacidade de gerar 25 megawatts de energia, aumentando a capacidade de produção de energia eléctrica de 8.9 para 58,5 megawatts.

A província do Cunene contava com uma potência de 11.9 megawatts, sendo 8.5 proveniente da estação de Onuno (Namíbia) e 3.4 da central de Ondjiva.

O ministro que falava à margem do acto de consignação das obras de construção da Barragem da Cova do Leão, realçou que a nova turbina cobre as necessidades de energia da cidade de Ondjiva, capital da província do Cunene.

”Estamos a fazer um esforço para colocar, nos próximos tempos, a segunda turbina com a mesma capacidade de produção de energia, com vista a aumentar a oferta deste bem”, afirmou.