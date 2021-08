Cuchi exporta o primeiro carregamento de ferro à China

O primeiro carregamento de ferro da Companhia Siderúrgica do Cuchi S.A. aconteceu no último domingo, exportado para a China, a partir do Porto do Namibe, numa operação que mobilizou 200 homens para mover 61.650 toneladas no Terminal do Sacomar.

Com esta primeira exportação, a Companhia Siderúrgica do Cuchi inscreve mais um capítulo importante na história do País, uma vez que ocorre passados mais de 40 anos depois da última realização.

A acção tripartida dos ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET), Transportes (MINTRANS) e Indústria e Comércio (MINDCOM) tornou possível a realização exitosa do evento.

Iniciado em Fevereiro, com a criação de infra-estruturas e logística para operacionalidade e produção da mina de Cutato, tendo envolvido a adaptação do Caminho-de-Ferro de Moçâmedes para o transporte do minério, a partir da estação do Cuvango, na Huíla, até ao Terminal portuário de Sacomar, no Namibe.

Entre os constrangimentos verificados, além de ser uma operação pioneira nestes novos tempos contou-se também com a profundidade da zona de atracagem do Porto. Por essa razão, o Porto do Namibe teve de envolver -se também nessa mega-operação com a criação de condições para atracagem do navio de grande porte, avançando com obras de reparação na ponte cais até então inoperante.

Entre os 200 trabalhadores angolanos envolvidos, 70 foram contratados na província do Namibe e treinados em tempo recorde, para o desempenho de várias tarefas previstas.

Após o bem -sucedido plano, os gestores da CSC desenham a realização de novos investimentos para aumento da produção de ferro e maior contribuição no desenvolvimento socioeconómico do País, através das exportações e criação de empregos, visando à melhoria da renda e qualidade de vida das famílias.