Crise pode acabar com 18% dos empregos no sector de viagens

A estimativa é da Associação de Viagens do Reino Unido, que pede mais apoio ao governo britânico.

A Associação de Viagens do Reino Unido (ABTA) estima que a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus pode 'levar' 18% dos empregos do sector do turismo. Ao que indica a associação britânica, cerca de 39.000 pessoas já perderam os seus empregos ou foram informadas de que os mesmos estariam em risco.

Além disso, a ABTA sublinha que 78% das empresas consideram cortes relativamente aos postos de trabalho, apesar de ainda não terem sido tomadas eventuais decisões, de acordo com o Guardian .

Por este motivo, a associação pediu ao governo mais apoio financeiro para evitar novas baixas no mercado de trabalho.

A associação que representa as agências de viagens britânicas considera que a entrada de Portugal para a lista de 'corredores' que isenta as pessoas de quarentena à chegada ao Reino Unido imposta devido à pandemia de COVID-19 é "bem-vinda" e ainda chega a tempo.

Para a AITO, a decisão do governo britânico é lógica até porque Portugal "resolveu os seus surtos regionais (principalmente em áreas não turísticas ao redor de Lisboa), sem dúvida melhor do que nós lidamos com os nossos no Reino Unido (perto de Leicester, Manchester e Birmingham).