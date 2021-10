Crise da energia ameaça crescimento da China e país manda aumentar produção de carvão

A escalada dos preços da energia está a deixar face ao alerta das autoridades chinesas. Com a crise a ameaçar as indústrias do país, em sectores que vão desde a roupa, aos iPhones e ao leite, Pequim ordenou às mineiras de carvão do país que aumentassem a produção. Uma decisão que poderá comprometer compromissos ambientais assumidos pelo governo de Xi Jinping.

A urgência criada pela crise dos preços da energia poderá fazer descarrilar as metas sustentáveis assumidas por Pequim, com as autoridades chinesas a ordenarem um reforço da produção de carvão, segundo adianta o Financial Times.

Os oficiais da Inner Mongolia, uma das maiores produtoras de carvão da China, adiantaram que deram instruções aos mineiros locais para aumentar a capacidade em 100 milhões de toneladas, segundo um relatório citado pela Securities Times, um jornal local controlado pelo estado.

Este esforço das autoridades chinesas surge como uma tentativa para contrariar o impacto da crise de energia que está a forçar as fábricas chinesas a parar ou reduzir as suas operações, com os cortes de energia que afectam os negócios de indústrias críticas, como a alimentar.