Crimes económicos causam prejuízos de mais de 4,8 mil milhões Kz

Os crimes económicos causaram prejuízos à economia avaliados em mais de 4,8 mil milhões kz, no primeiro semestre de 2021, segundo dados do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que o Mercado teve acesso.

No período de Janeiro a Junho deste ano, os crimes económicos registaram um aumento de 13% em comparação com o período homólogo ao totalizar 2 514 casos.

Segundo o documento, as infracções foram descobertas no âmbito da acção de combate aos crimes económicos, financeiros e fiscais, tráfico ilícito de pedras, metais preciosos e crimes contra o ambiente.

A especulação lidera a lista dos crimes mais cometidos de natureza económica, com 1 305 casos, sendo a maioria registada em Luanda, sobretudo nos preços da corrida de táxi.

Segue-se o exercício ilegal de uma função pública e profissão titulada (266), contrabando de combustível (161), burla por defraudação (101), agressão ao ambiente (85), posse ilícita de minerais estratégicos (74), utilização de pesos de medidas falsas (59), desobediência (57), adulteração de peso de medidas falsas (50), falsificação de documentos (50) e exploração ilícita de minerais estratégicos com 44 casos.

Fazem ainda parte dos crimes cometidos, a adulteração de substância alimentar ou medicamentosa, num número de 42 casos, introdução ilícita na zona de mineração (41), recebimento indevido de vantagem (32), extorsão (32), corrupção activa (29), furto bancário (29), uso e abuso de cartão de débito, crédito ou garantia (27), passagem e colocação de moeda falsa (26), contrabando de exportação (19), suborno (8), burla (6) e branqueamento de capital que soma apenas dois casos.

Contrabando

De acordo com o documento do SIC, apesar do crime de especulação liderar a lista dos crimes económicos, esta tipicidade registou uma diminuição de 421 crimes, em relação ao período anterior, bem como registou-se uma diminuição no contrabando de combustível com menos 25 casos e também na introdução ilícita na zona de mineração diamantífera, com menos 14 casos.

Houve também um aumento de indivíduos detidos no exercício ilegal de função pública e profissão titulada com mais 112 casos, bem como aumento nos crimes de agressão ambiental com 47 casos.

Do ponto de vista nacional, as províncias de Cabinda, Zaire, Uíge e Cunene registaram maior número de casos de contrabando de combustível.

O órgão policial salienta igualmente que as acções realizadas permitiram apreender 15 199 supostas pedras de diamantes, 1 404 pedras de rubin, uma pedra de água, 1 529 gramas de ouro, 25 troféus de marfim bruto e 79 200 litros de combustível.

Foram ainda aprendidos 2 198 touros de madeira, 2 184 pranchas de madeira, 3 981 tábuas de madeira, 280 Ripas, 420 sacos de carvão vegetal, um macaco, um papagaio, uma ovelha e cinco gazelas, bem como o valor de 40, 9 mil USD namibianos.

Todavia, o SIC caracteriza de estável a situação, embora preocupa, a fraca participação dos cidadãos na denúncia dos crimes económicos, pelo que apela o espírito de denúncia para prevenção e combate aos crimes desta natureza.

As acções do SIC resultaram ainda, de acordo com a corporação afecta ao Ministério do Interior, na detenção de 2 918 cidadãos, um aumento de 79,9% em comparação com período homólogo, pelo que lamenta a fraca participação dos cidadãos na denúncia dos crimes económicos e apela o espírito de denúncia para prevenção e combate aos crimes desta natureza.