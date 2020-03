Crescimento económico dos grandes da lusofonia refém da Covid-19

Angola

O excesso de produção e a baixa procura do petróleo no mercado internacional têm causado a queda dos preços desta matéria-prima que é a maior fonte de receita do OGE, contribuindo com cerca de 70%. Enquanto persistem estes fenómenos, o Executivo é obrigado a projectar um quinto ano de recessão (1,21%) do optimismo de 1,8%, previsto em Janeiro de 2020.

De acordo com os cálculos do Mercado, a revisão em baixa da receita estará acima de 36%, em relação ao inicialmente previsto, obrigando o Executivo a não implementar inúmeros projectos estruturantes e centrar maior esforço na resolução das questões de saúde pública, tendo em atenção o quadro preocupante actual.

Quanto ao Banco Nacional de Angola (BNA), manteve a taxa de juro em 15,5%, face à expectativa do aumento da inflação, entretanto, adquiriu títulos na ordem de 100 mil milhões de kwanzas às instituições não financeiras.

Brasil

O Banco Central do Brasil (BC) cortou a projecção para o PIB em zero no exercício de 2020, abaixo do crescimento de 2,2% previsto em Dezembro 2019. Esta revisão é decorrente do impacto expressivo da pandemia do coronavírus na economia internacional, como refere o relatório trimestral sobre inflação.

O BC afirma ainda que há um grau de incerteza elevado na realização de projecções em ambientes económicos de crise.

Também salientou que a magnitude dos impactos da pandemia sobre a actividade económica doméstica estará associada à gravidade e à extensão do período do surto no Brasil e às medidas públicas que estão a ser adoptadas em diversas áreas.

No que respeita à política monetária, o BC reiterou a mensagem de que vê como adequada a manutenção da taxa Selic no novo patamar (3,75% ao ano), mas que a maior variância de riscos e novas informações sobre a conjuntura económica serão essências para definir os próximos passos.

Portugal

Banco central de Portugal (BdP) estima uma recessão de 3,7% em duas perspectivas. Dada à incerteza e complexidade da situação actual daquele país. O BdP optou por elaborar dois cenários.

Um de base e outro adverso com hipóteses diferentes sobre os efeitos económicos da pandemia a nível nacional e mundial. De ambos se esperam um cenário recessivo na economia portuguesa, segundo o BdP.

Cenário Base

A instituição assume que “o impacto económico da pandemia é relativamente limitado”, assumindo que as medidas adoptadas pelas autoridades económicas são bem-sucedidas na contenção dos danos sobre a economia.

Neste cenário, o BdP estima “uma redução de 3,7% do PIB real em 2020”. Assim, prevê-se também um crescimento de 0,7% em 2021 e 3,1% em 2020.

Cenário adverso

Aqui o impacto económico da pandemia é mais significativo, face à paralisação mais prolongada da actividade económica em vários países, conduzindo a maior destruição de capital e perda de emprego.

O BdP estima uma recessão profunda com o PIB a reduzir-se a 5,7% em 2020. Também se prevê um crescimento gradual do PIB de 1,4 em 2021 e de 3,4% no ano seguinte (2022).

Moçambique

Os economistas do Standard Bank aumentaram a estimativa da inflação, que deverá ser agora de 6,3% face aos 5,8% estimados anteriormente e a manutenção da taxa de juro de referência em 18% do Banco Central.

O gabinete de estudo do banco sul-africano vai mais longe, ao afirmar que poderá adiar a implementação dos projectos de gás na bacia do Ruvuma, em Moçambique, e abrandar o crescimento para 2,2% obtido em 2019.

Quanto à taxa de câmbio, prevê-se uma depreciação em relação ao dólar norte-americano em 65,4 meticais acima dos 60,7 inicialmente previsto. Sublinha-se que mesmo que a taxa de câmbio suba para além dos 70 meticais, será apenas temporário.