Crescimento do PIB espanhol desacelera no primeiro trimestre para 0,3%

O crescimento da economia espanhola desacelerou quase dois pontos percentuais no primeiro trimestre do ano, para 0,3%, depois de ter sido de 2,2% no trimestre anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas espanhol (INE), citado pela Lusa.

A instituição estima que o consumo das famílias diminuiu 3,7% no primeiro trimestre, em comparação com um crescimento de 1,5% no último trimestre de 2021.

Trata-se da primeira evolução negativa das despesas das famílias desde o primeiro trimestre de 2021 e o seu maior declínio desde o segundo trimestre de 2020, quando o confinamento provocado pela pandemia da COVID-19 provocaram uma diminuição do consumo das famílias em 20,4%.

Por outro lado, o crescimento anual do PIB (Produto Interno Bruto) acelerou quase um ponto percentual no primeiro trimestre, de 5,5% no último trimestre de 2021 para 6,4%, como resultado de uma maior contribuição do setor externo.

A procura externa contribuiu com 3,1 pontos para o PIB anual no primeiro trimestre, um valor 1,3 pontos superior ao do trimestre anterior, enquanto que a procura interna contribuiu com 3,3 pontos, cinco décimos menos.

O INE adverte que futuras revisões destes dados provisórios para o primeiro trimestre poderão ser maiores do que o habitual devido ao actual contexto económico e a mudanças “abruptas”.