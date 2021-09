Crescimento de Espanha no 2.º trimestre revisto para 1,1%

O Governo e os sindicatos fecharam o acordo para esta subida há duas semanas, estabelecendo também uma “revisão progressiva” em 2022 e 2023, até alcançar os 1.000 euros, ou seja, 31 euros por cada ano. Contudo, algumas entidades patronais ficaram à margem deste acordo por considerarem que não é altura para aumentar o salário mínimo, dado que a economia espanhola está numa fase inicial de recuperação.

O Secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Pepe Álvarez, referiu que um aumento de 15 euros é uma “miséria”, avisando ainda o Governo que não irá assinar mais acordos se o salário não aumentar para 1 000 euros antes de 2022. “É preciso dizer a verdade: os 15 euros são uma ninharia num país com uma inflação de 3%”, disse, em declarações à Rádio Nacional de Espanha (RNE).

“Ou a 1 de Janeiro de 2022 o salário mínimo está nos mil euros ou, pelo menos com a UGT, os pactos acabaram”, acrescentou, num aviso ao Governo. Pepe Álvarez considera que o Executivo concordou com este aumento porque “foi absolutamente esmagado pela pressão sindical e dentro do próprio Governo”.

Desde que Pedro Sánchez assumiu o Executivo espanhol, em Junho de 2018, após uma moção de censura ao Governo de Mariano Rajoy, o salário mínimo nacional passou de 735 para os atuais 965 euros.