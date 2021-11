Crédito das sociedades de microfinanças situa-se nos 10,5 mil milhões kz

A carteira de crédito das sociedades de microfinanças situa-se nos 10,5 mil milhões de Kwanzas, o que representa 0,36% do crédito líquido do sistema bancário, disse Merullen Inácio, especialista em microcrédito e microfinanças, na apresentação do “Estudo de diagnóstico sobre o fomento da actividade de microfinanças em Angola-Resultados”, à margem do ciclo anual de conferências do BNA, nesta quinta-feira (18).

Os indicadores, afirma, evidenciam que ainda existe um percurso longo por se fazer para que a democratização financeira seja uma verdade, isto do ponto de vista do acesso ao crédito.

Merullen Inácio informou ainda que a Kixicrédito, Somicre e o Bai Microfinaças são as entidades que juntas representam 70% da oferta da carteira de crédito em Angola. A Micro Capital e a Facilcred também influenciam o sector do microcrédito no País.