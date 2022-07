Crédito bruto ao sector não financeiro fixa-se em 4,70 biliões Kz

O crédito bruto ao sector não financeiro cifrou-se em 4,70 biliões Kz em Maio deste ano, com uma redução ligeira de 93,65 mil milhões (1,95%), face ao período homólogo.

De acordo com o Banco Nacional de Angola (BNA), do total disponibilizado, 91,22% representa endividamento do sector privado (empresas e particulares) e 8,78% do sector público (administração e empresas públicas).

Comparativamente ao período homólogo registou-se um aumento de 5,73 mil milhões Kz (1,41%), de acordo com o documento.

Para o sector privado, o endividamento registou uma redução de 99,38 mil milhões Kz (2,27%), ao passar de 4,38 biliões Kz em Maio de 2021, para 4,28 biliões em Maio deste ano, sendo que o endividamento das empresas privadas correspondeu 3,45 biliões Kz (1,15%).

Enquanto isso, para os particulares, o endividamento fixou-se em 830,85 mil milhões Kz, com uma redução de 59,22 mil milhões Kz (6,65%).