Crédito bancário imobiliário

O crédito imobiliário ao abrigo do Aviso 9/22, de 6 de Abril, um dos temas que mais se fala ultimamente em Angola e sobre o qual tenho escrito e participado em vários fóruns e debates, está mais claro quanto à sua natureza e no que ela compõe.

O Executivo no mesmo Diário da República: 1ª Série, N.º 60 publica os Avisos 9 e 10 do Banco Nacional de Angola. O primeiro que versa o presente artigo e o segundo sobre o apoio dos bancos para o sucesso que se pretende do Programa “Prodesi” (programa de produção nacional, exportação e substituição das importações), fazendo neste caso uma “adenda” ao Aviso 4/2019. De referir que o presente Aviso está relacionado e em consonância com outros dispositivos legais anteriores e que não são revogados pelo Aviso 9.

O crédito à habitação já existe como produto bancário, mas que apenas tem em “stock” pouco mais de seis mil contratos em vigor (6.000) e são principalmente de funcionários bancários e de empresas publicas e petrolíferas. Manifestamente os bancos não apostam no seu portfólio de produtos bancários na sua margem financeira e nem no marketing e publicidade, como podemos ver em países da SADC, como: África do Sul e noutras paragens como a Europa, em que os bancos guerreiam entre si pela conquista de clientes e pelo melhor spread (margem comercial do banco).

Este aviso 9 visa a formalização da economia em geral, a bancarização das pessoas e a oferta do tal produto com benefícios incomparáveis, tanto para a procura: os clientes bancários com necessidade, carência de uma habitação, como também do lado da oferta: os promotores e construtores imobiliários.

O financiamento pode ser atribuído pelos bancos para pessoas particulares que preencham um conjunto de requisitos, desde ter uma situação profissional de trabalhador por conta de outrem ou com rendimentos que possam dar segurança aos bancos, sendo que a efectividade na sua empresa é quase obrigatória, ter e prestar um conjunto de informações e documentos pessoais e da habitação que se pretende que seja financiada.

Então vamos discorrer o Aviso 9, no que concerne a quem pretende comprar uma casa, algo que é das necessidades mais básicas de qualquer ser humana e que a Constituição da Republica de Angola prevê como necessidade colectiva que o Estado deve procurar satisfazer (artigo 85º), por via de perguntas e respostas:

Que condições devo ter para usufruir do Aviso 9 do BNA?

Ser trabalhador por conta de outrem com efectividade, ou seja, com contrato de trabalho indeterminado, com rendimento mensal acima dos 100.000 Kz (depende do valor do imóvel, mas sobre isto vamos falar mais à frente), ter de preferência um fiador, histórico bancário no banco onde está a fazer simulação.

Em que bancos devo dirigir se considerar que tenho condições para aderir ao crédito?

Os maiores bancos de Angola, os chamados bancos sistémicos: BAI, BFA, BIC, BMA, Sol, etc. No total são 8 bancos que estão na «pole position», mas que os outros podem facultativamente aderir ao Aviso 9.

Qual o montante máximo do valor da casa?

O montante máximo é de 100 milhões de Kwanzas no caso de ter pelo menos dois nomes para adesão ao contrato de crédito, que não têm que ser duas pessoas casadas ou em união de facto, nem marido nem mulher. O Aviso é omisso quanto a isto. Para um cliente singular o tecto máximo e de 50 milhões de Kwanzas.

Que comissões tenho associados ao crédito?

Pode ter que pagar até 1% de comissões sobre o total do crédito atribuído. No caso de alterações ao contrato, por exemplo por via de reestruturação a taxa máxima pode ir até 0,5% do valor reestruturado. Não há lugar a comissões por reembolso antecipado parcial, total do valor em dívida ao banco.

E quanto a emolumentos na Conservatória para efeitos de escritura pública, seguro de vida, seguro multirriscos, seguro habitação, isto está incluso nas comissões em cima?

Não, estas despesas são todas do cliente bancário junto das instituições publicas e privadas.

Qual é a taxa de juro para quem compra uma casa ao abrigo do Aviso 9?

Até 7% de juros. O banco faz a sua avaliação e atribui uma “nota”, contudo, a taxa de juro máxima e de 7%.

Ao longo de todo o plano financeiro, a taxa de juro é sempre a mesma?

Não. Durante 10 anos a taxa é fixa, a que lhe for atribuída inicialmente ou no decurso do contrato (por via de alguma reestruturação), mas em 2032, o banco terá que o n.º 6, do artigo 4º, em que diz que a taxa de juro após 10 anos, ela será de acordo com o mercado interbancário para o prazo de 30 dias, acrescida de uma margem, mas que a taxa de juro não exceda também os 7%.

Qual é o tempo máximo de um crédito?

25 anos ou 300 meses.

E o que posso comprar com este Aviso 9?

Aquisição de casa própria; imóveis construídos após 2012 e que sejam adquiridos ao promotor imobiliário mesmo em planta, em construção; casas detidas pelos bancos.

E o que não abrange?

Trabalhadores dos bancos e casas em que há transferência do crédito de outro banco; de qualquer crédito em resultado de uma reestruturação de valor superior ao valor da dívida na da data da sua reestruturação; casas com valor superior a 100 milhões de Kwanzas; sobre um imóvel a ser financiado não pode ter outro ou outros créditos como por exemplo para apetrechamento, para obras, etc.

E quanto a avaliação dos imóveis?

Tudo se fará como até aqui, o banco há-de fazer a sua avaliação para melhor informação do crédito e do bem a ser hipotecado (garantia) e para estar alinhado entre o valor a ser pago ao dono do imóvel (por exemplo, um promotor imobiliário) e o valor do imóvel, mas também se deve dizer com base no n.º 2 do artigo 7º que o “rácio entre o montante do credito do presente Aviso e o mais baixo do preço de aquisição ou o valor da avaliação do imóvel dado em garantia para o crédito na data de concessão, não pode ser superior a 95% ou 100%, no caso da aquisição de imóveis detidos pelo próprios bancos.

Há a possibilidade de o banco dar carência de capital ou juros nos primeiros meses do credito?

Há sim (n.º 4 do artigo 7º). Ao abrigo da norma internacional IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, os bancos devem avaliar as melhores opções para o cliente entre prestações progressivas e prestações constantes.

Quando entra em vigor?

Os bancos devem preparar-se internamente para a operacionalização do presente Aviso, mas o mesmo entra em vigor a 6 de Junho de 2022 – 60 dias após a publicação em Diário da República.

Nas considerações finais devo dizer o seguinte, sob a forma de dez conselhos:

1- Se tem não um trabalho com mais de 6 meses e não está efectivo, é mais do que provável que não vai ter sucesso no seu crédito;

2- Veja se tem o seu salário nestes intervalos e o valor da habitação, seja o seu como solteiro(a) ou casado(a), para que inicialmente pode considerar-se como elegível (apto para poder apresentar uma intenção a um banco de um crédito bancário para compra de uma casa ou não); (Ver tabela)

3 - Vai necessitar de ter histórico no seu banco e sem nenhum incumprimento no passado, desde créditos, cheques sem provisão «cheques carecas», falta de documentação, etc. Vai necessitar, igualmente, de ter nesse histórico saldos na ou nas suas contas que satisfaçam alguns rácios na análise do seu processo de crédito.

4 - Vai necessitar de um fiador ou uma fiadora, alguém que vai ficar no processo e em caso da sua ou vossa falha (enquanto casal) de cumprimento nas prestações ao banco, vai ficar responsável pelo seu pagamento. Não aceite ser fiador(a) por que se trata de um filho ou um neto. Analise bem a situação e não aceite ser fiador(a) por emoção.

5- Pense que hoje pode ter condições, mas que a sua situação pessoal ou do próprio crédito, nomeadamente a taxa de juro. Se terá condições de continuar a assumir o compromisso com o banco. Faça cenários da sua situação ou do crédito piorar em termos de condições em 20 até 50%.

6- Pense também que o crédito pode ser concedido até 25 anos, é bastante tempo! Pense nisto nas entre-linhas...

7 - Pense no tamanho da casa e na localização. Será que precisa mesmo de uma casa tão grande e cara?

8 - Pense que o crédito pode ser para fazer a sua casa ou fazer obras na casa que já tem.

9 - Não pense que uma casa, um imóvel se valoriza naturalmente. Ele só se valoriza porque o mercado o valoriza e tal vem da falta de oferta de casa com grande procura... em 2008, nos Estados Unidos da América sucedeu o contrário... os bancos ficaram com as casas que mesmo assim foi insuficiente para resolver as dívidas com os clientes e ainda por cima os bancos viraram imobiliárias...

10- Pense bem antes de assumir um compromisso que poderá ficar para além da sua vida terrena. Faça contas a isto e à mobilidade que as pessoas têm hoje em dia. Vale a pena ficar com uma responsabilidade quando não vive naquela cidade, em Angola ou em África, com tudo o acarreta ter uma casa fechada ou arrendada sem ter o controlo pleno das condições da casa?

Boa sorte para os clientes bancários. A economia circular fica a ganhar: os clientes, empresas de construção, de materiais de construção, de mão-de-obra, mediadores imobiliários, bancos, seguradoras, sociedades de investimento mobiliário (Organismos de Investimento Colectivo).