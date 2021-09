Crédito aumenta 8,4%

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, disse, ontem (07), em Luanda, que a concessão de crédito registou um crescimento na ordem dos 8,4%, nos últimos 12 meses.

Segundo José Massano, citado pela Angop, esta percentagem corresponde cerca de 14,12% do Produto Interno Bruto não petrolífero e um peso de 17% do activo da banca comercial.

Falando no acto de abertura da 1ª edição do workshop sobre “As empresas e o mercado de valores mobiliários”, que decorre até ao dia 09 deste mês, referiu que a concessão de crédito tem sido retomada, paulatinamente.

Relativamente aos títulos e valores mobiliários, explicou José Massano, que tem um peso de 33,63%, sendo a rubrica de maior expressão no activo da banca, mas representada exclusivamente por emissões do Tesouro Nacional.

Neste sentido, fez saber que há um longo caminho a percorrer com a necessidade de se potenciar outras fontes de financiamento para o sector privado, com realce para os instrumentos típicos do mercado de valores mobiliários, facilitando-se a recolha e canalização directa da poupança para o investimento produtivo.

“O alargamento das fontes de financiamento, a diversificação do risco e a redução dos custos de intermediação, potenciados pelo financiamento directo, são factores de competitividade que contribuem para o crescimento económico”, esclareceu o governador.

O responsável considerou que o mercado de valores mobiliários só será eficiente e capaz de responder às necessidades de financiamento das empresas, se os investidores puderem dispor de um mercado secundário líquido, transparente e eficiente.

“Com o enquadramento regulamentar, de supervisão e fiscalização, bem como de infra-estruturas físicas e tecnológicas para a negociação e liquidação das transacções, torna-se agora necessário atrair empresas emissoras de valores mobiliários para capitalizar o mercado e os investidores”, indicou.